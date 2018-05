Още снимки: test Манолев: Инвестираме 10 млн. лв. в дигитализиране на българските малки и средни предприятия Ще бъдат инвестирани 10 млн. лв. в подкрепа на процеса по дигитализация на българските малки и средни предприятия. Средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и ще бъдат отпускани под формата на ваучери.



Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на официалния старт на програмата „Grow with Google“, в рамките на която ще се организират редица обучения за цифрови умения на малките и средни предприятия в България. Събитието бе открито от министър-председателя на Република България Бойко Борисов, а в него участие взе и Анетe Крьобер-Риел, старши директор Публични политики и връзки с правителствата в „Google“.



“Свидетели сме на повсеместно дигитализиране на икономиката - процес, на който не трябва да гледаме като заплаха, а като възможност, която да използваме максимално ефективно”, каза заместник-министър Александър Манолев и акцентира, че именно затова Министерството на икономиката застава зад инициативата на Google.



По думите му броят на малките и средни предприятия в България е 316 хиляди, което представлява 99,8% от общия брой на нефинансовите предприятия в страната и без тяхното цифровизиране националната икономика не може да бъде конкурентна.



Той подчерта, че България има силни страни, които трябва ефективно да бъдат използвани и даде пример със сектора на Информационните и комуникационните технологии, който привлича все повече инвестиции.



Компаниите в него генерират годишен оборот от над 2,5 млрд. евро, а заетите специалисти са повече от 17 500, стана ясно от неговото изказване. “Важно е обаче да подобрим връзката с различните отрасли на икономиката ни, защото има сектори, в които все още са слабо развити технологичните и иновативните решения”, каза още Александър Манолев.



След официалното откриване на събитието се проведе и дискусия "Цифрови умения - Нови възможности за развитие на местните бизнеси", в която заедно със заместник-министър Манолев участие взеха и евродепутатът Ева Майдел; Григорис Зарифополус, регионален мениджър за Гърция, България, Кипър и Малта в Google; Саша Безуханова, основател на Move.bg и Добромир Иванов, член на борда на Българската стартъп асоциация – BESCO.



Инициативата „Grow with Google“ е част от поетия от „Google“ ангажимент, за преодоляване на цифровото разделение в Европа, като компанията е обявила, че ще помогне на 1 млн. европейци да намерят работа или да постигнат бизнес растеж до 2020 г., което е част от усилията на водената от ЕК „Коалиция за умения и работни места в областта на цифровите технологии“.



През април 2016 г. компанията стартира програмата „Дигитален гараж в България“ като безплатна онлайн платформа за обучение на дигитален маркетинг и онлайн бизнес за служители и предприемачи в сегмента на малките и средни предприятия. Оттогава повече от 26 000 души са обучени в областта на цифровите умения чрез платформата, а 21% от преминалите през програмата твърдят, че са усетили позитивен ефект върху кариерата и бизнеса си след обучението.



Програмата се провежда под патронажа на Министерството на икономиката на Република България и с подкрепата на Българската търговско-промишлена палата.





