Още снимки: test Има алкохол, който помага в борбата с остеопорозата Ново изследване на мексикански учени установи, че има алкохол, който помага в борбата с остеопорозата. Резултатите от проучването са публикувани в списание "Science Daily".



Консумацията в норми на тази спиртната напитка е поредния напредък в борбата с ужасната болест, която засяга над 200 милиона души по света.



Пиенето на този вид алкохол се оказва полезно за костите, защото съставката, от която се приготвя, подпомага за абсорбирането на калций и магнезий от костите.



Съставките от синьо агаве в текилата улесняват абсорбирането на минералите, а това е полезно за костите, защото ги поддържа в добро здраве и предпазва опорно-двигателния апарат от остеопороза.



Тестовете сред лабораторни мишки с полимери на фруктозата от кактусите агаве, сочат 50% по-високо синтезиране на протеина остеокалцин, който представлява индикатор за произвеждането на нова кост. Измереният диаметър на костите им също бил по-висок.



"Консумирането на фруктани в агавето, в съчетание с адекватна чревна микрофлора, спомага за образуването на нова кост, дори при наличието на остеопороза", обяснява на д-р Мерседес Родригес от "Center for Research and Advanced Studies"./Zdrave.to



Ново изследване на мексикански учени установи, че има алкохол, който помага в борбата с остеопорозата. Резултатите от проучването са публикувани в списание "Science Daily".Консумацията в норми на тази спиртната напитка е поредния напредък в борбата с ужасната болест, която засяга над 200 милиона души по света.Пиенето на този вид алкохол се оказва полезно за костите, защото съставката, от която се приготвя, подпомага за абсорбирането на калций и магнезий от костите.Съставките от синьо агаве в текилата улесняват абсорбирането на минералите, а това е полезно за костите, защото ги поддържа в добро здраве и предпазва опорно-двигателния апарат от остеопороза.Тестовете сред лабораторни мишки с полимери на фруктозата от кактусите агаве, сочат 50% по-високо синтезиране на протеина остеокалцин, който представлява индикатор за произвеждането на нова кост. Измереният диаметър на костите им също бил по-висок."Консумирането на фруктани в агавето, в съчетание с адекватна чревна микрофлора, спомага за образуването на нова кост, дори при наличието на остеопороза", обяснява на д-р Мерседес Родригес от "Center for Research and Advanced Studies"./Zdrave.to Днес+ Запази и Сподели