Защо богатите крият в подземни бункери Bitcoin за $10 милиарда? Зад строга охрана, блиндирани врати на трезори и коридори от стоманобетон стоят криптирани компютърни сървъри без никаква връзка с външния свят. Те държат ключовете към огромно цифрово богатство, разказва Bloomberg.



Аржентинският предприемач Венсес Касарес прекарва последните няколко години, убеждавайки богаташите от Силициевата долина, че Bitcoin е глобалната валута на бъдещето, че трябва да си купят от нея и че той е човекът, който да го пази. Неговият стартъп Xapo изгражда мрежа от подземни трезори на 5 континента, включително един в затворен швейцарски военен бункер.



В изтънчения свят на управление на богатството Xapo е известен с клиентски списък, пълен със семейни офиси, и от време на време позволява на някой журналист да се надникне в някоя от неговите крепости, за да пише за сигурността му. Но една тайна се оказва неуловима: колко цифрови пари всъщност съхранява?



Двама клиенти на Xapo съобщават, че компанията съхранява около 10 млрд. долара в Bitcoin. Източник, близък до компанията, потвърди тази приблизителна стойност (цената на криптовалутата варира).



Пациент Нула



Дори в колоритния свят на криптовалутите скривалището е забележително - то съхранява около 7% от световния запас от Bitcoin. Това означава, че компанията на Касарес, която работи едва от 4 години, има повече "депозити" от 98% от банките в САЩ (те са около 5700). Но като попечител е регулиран по различен начин.



Швейцарското дъщерно дружество е под надзора на саморегулиращата се Асоциация за стандарти в сферата на финансовите услуги, която одитира членовете си, за да гарантира спазването на правилата за борба с прането на пари. Xapo обслужва клиентите в САЩ чрез корпорация в Делауеър, която е регистрирана в мрежата на Министерството на финансите на САЩ за финансови престъпления и е лицензирана в няколко щата.



Извънредно големите финансови активи подчертават вярата, че Касарес - сериен предприемач, наречен "Пациент Нула", заради събуждането на интереса на интереса на Силициевата долина към Bitcoin - привлича сред своите последователи и големи компании за криптоинвестиции като Grayscale и CoinShares.



"Всеки, който не пази ключовете (за портфейлите) си сам, ги пази с Xapo. Дори и да ми плащат, няма да ги държа в банка", казва Райън Радлоф от CoinShares, който има повече от 500 млн. долара в Bitcoin, съхранявани в Xapo.



Сред милиардерите, които използват услугите на компанията, са съоснователят на LinkedIn Рийд Хофман и и бившият търговец на Уолстрийт Майк Новограц, който в момента създава собствена търговска банка за криптовалута. Те залагат, че Bitcoin ще продължи да съществува и най-голямата опасност за него е да бъде откраднат.



Първото правило при притежаването на Bitcoin е да пазите на сигурно място своя частен ключ - кодът, който ви осигурява достъп до вашите монети. Ако крадците се доберат до него, те могат да плячкосат активите ви за миг, без никаква надежда за възстановяване. Държането на ключовете на устройство, свързано към интернет, е едновременно удобно и опасно: хакерите са доказали уменията си да ги получават отдалеч.



Най-популярната алтернатива се нарича студено съхранение, запазвайки ключа в офлайн устройство, като флашка или харддиск. Но рисковете остават: хакерите имат навика да залагат капани на компютрите, за да получат достъп до устройства за студено съхранение в момента, в който са онлайн.



Конвенционалните престъпници извършват грабежи на домове и дори отвличания на богати собственици на криптовалута. Някои магнати на Bitcoin стигат дотам да крият самоличността си, да укрепват домовете си и да изучават техники за самозащита.



Как Украйна се превърна в Дивия Изток на криптовалутите?

Бившата съветска държава, която се превърна в Дивия Изток на криптовалутите



Виртуалните валути обитават сива зона между законното и напълно незаконното



Търговско бюро



Решението на Xapo е да зарови устройство за студено съхранение в планината и да положи върху него електронни предпазни устройства.



"Те са първите хора, които признават, че попечителските и охранителните функции ще бъдат ключови. Той ми представи услугата сутринта, а следобед му се обадих с оферта", разказва Рийд Хофман, чиято фирма за рисков капитал Greylock Partners първа инвестира 20 млн. долара в Xapo през 2014 г., 2 години след като Касарес го убеждава да купи първия си Bitcoin.



Изтеглянето на Bitcoin от сейфа отнема около 2 дни. Фирмата проверява самоличността на клиента и удостоверява заявката преди той ръчно да подпише трансакциите с частни ключове, съхранявани в различни трезори. За да бъдат разрешена някоя трансакция, се изисква одобрение от 3 отделни хранилища.



Компанията предлага на клиентите си и търговско бюро за покупка и продажба на Bitcoin и създава първата дебитна карта за криптовалутата, за извършване на разплащания.



След еуфорията покрай стартирането на Xapo и събирането на големи аудитории на крипто конференции, 44-годишният Касарес упорито избягва публичността и не дава интервюта.



Но способността му да убеждава е легендарна. Неговата агресивна реклама на Bitcoin е толкова широко разпространена в Силициевата долина, че когато Хофман иска от семейния си офис да купи от криптовалутата, банкерът му го пита кога е говорил с Касарес.



Съветниците на Xapo включват бившия секретар на министерството на финансите на САЩ Лари Съмърс, бившият изпълнителен директор на Citigroup Джон Рийд и основателят на Visa International Дий Хок.



Търговският талант на Касарес е ключов за успеха на Xapo. Първата изцяло крипто фирма в Канада - First Block Capital избра Xapo за попечител след месеци на надлежна проверка, включително обиколка на швейцарския трезор.



"Всяка част от тяхната ДНК е насочена към сигурността. Всеки път, когато правим големи трансфери, те водят видеоразговор с нас през FaceTime, имаме предпазни думи, ако преводът е достатъчно голям, те ще долетят, за да се срещнем", разказва Шон Кларк. Той споделя, че скенерите на трезора за пръстови отпечатъци са оборудвани с устройство, измерващо пулса, за да се предотврати използването на ампутирани ръце.



Xapo удвоява усилията си за привличане на институционални клиенти, като президентът Тед Роджърс назначава Петер Нахарян, опитен трейдър, работил за UBS Group и Royal Bank of Scotland, за да наблюдава сделките с инвеститори, включително пенсионни фондове, частни банки, мениджъри на активи, семейни офиси и хедж фондове.



Приливна вълна



Очевидната липса на институционално решение за надзор над Bitcoin е една от пречките за много парични мениджъри, които искат да инвестират в този клас активи. Xapo казва, че вече предлага решение на проблема. Ако спечели доверието им, последиците за Bitcoin ще бъдат дълбоки.



"Част от този вид институционални пари, които текат в пространството, ще бъде приливна вълна", твърди Нахарян.



Касарес превърна приемането на Bitcoin в мисията на живота си. Роден в семейството на фермери овцевъди в отдалечения аржентински регион Патагония, той преживява влиянието на инфлацията през младежките си години.



Това го провокира да създаде поредица от финтех стартъпи, които му носят милиони, преди да попадне на Bitcoin. Той продава 75% от Patagon, уебсайт за финансови услуги в Латинска Америка, за 529 млн. долара през 2000 г.



13 години по-късно продава и стартъпа за цифрови портфейли Lemon за 43 млн. долара и се съсредоточава върху криптовалутите. Тогава вече е голям притежател на Bitcoin.



"Лично разпределям процент от моето нетно състояние в това, което е на границата на безотговорността, защото вярвам в него толкова много", казва Касарес пред свой колега. Преди 2 години той се присъедини към борда на PayPal.



Голямо препятствие



Метеоричното покачване на Bitcoin през последните години стимулира разпространението на конкурентни криптовалути като Ethereum и Ripple, които също са оценявани на милиарди долари.



Въпреки това Xapo съхранява само Bitcoin, заради вярата на Касарес, че само той ще успее. Този догматизъм принуди компанията да връща клиенти, които искат да съхраняват други криптовалути.



Критиците твърдят, че фирми като Xapo нямат място в екосистемата Bitcoin, защото забавят безпроблемното прехвърляне. Висшият ешелон на компанията се бори с този парадокс.



