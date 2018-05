Още снимки: test Какво ще представлява Nokia X След като HMD Global закупи Nokia преди няколко години, компанията неколкократно се опита да пусне на пазара смартфон модели, които са едновременно достъпни и конкурентни по характеристики с телефоните на Samsung и LG.



Въпреки че Nokia 6 и Nokia 7 Plus са сравнително приятни предложения, все още не успяват да откраднат пазарен дял от по-големите играчи.



След няколко дни обаче се очаква да се появи новата Nokia X, която може би на най-накрая ще успее да привлече по-осезаем потребителски интерес.



Телефонът ще бъде представен в Китай на 16 май, но тази седмица почти пълните му спецификации се появиха в мрежата, след като устройството мина проверките на Китайската телекомуникационна агенция, съобщиха от The Verge.



По всичко личи, че Nokia X ще наподобява дизайна на iPhone X, който изглежда се превърна в стандарт за топ моделите на повечето компании в бранша.



5.8-инчовият дисплей ще бъде с по-малки рамки от предходните Nokia смартфони, като в долната част ще бъде поместено логото, а в горната - слушалка и камера. Дисплеят ще е с резолюция от 2280х1080 пиксела, а всичко, случващо се на него, ще е дело на осем-ядрен 1.8GHz процесор и три различни опции за RAM памет, най-голямата от които ще предложи 6GB.



Nokia X ще с два варианта за памет - 32GB и 64GB - но ще има и слот за карта за памет до 128GB. Батерията ще бъде с 3000mAh, която би трябвало да държи телефона "жив" поне един цял ден.



Камерата на гърба ще бъде с двойна леща и ще прави изображения с 16 мегапиксела резолюция, но няма да е изработка на Zeiss Lenses, както се очакваше.



