Магнетофонът се завръща

Отдавна не е тайна, че продажбите на музика, записана върху грамофонни плочи, не са били толкова високи от десетилетия. Дори недолюбваните касетофони отново се връщат към живот заради някои милениали, които се обръщат към аналоговата музика, пише Bloomberg.



Но за първи път от над две десетилетия германска компания съживяват един от основните формати: магнетофоните.



Roland Schneider Precision Engineering, базирана в Дюселдорф, показа четири магнетофона - технология, която доминираше професионалния звукозапис през по-голямата част от 20 век, а днес се радва на нова популярност сред аудиофилите и дори някои музиканти - като Лейди Гага.



Прекрасно изглеждащите машини ще се продават на цени от около 9 500 евро за най-базовата версия до около 24 000 евро за върховия модел, който включва три мотора, система за музикална обработка и странични панели от орехово дървово.



"Дигиталните формати са страхотни, но да почувстваш музиката изисква повече от това да пуснеш един файл", казва Роналд Шнайдер, дизайнер на машината. "Когато стане въпрос за качество на записа, нищо друго в аналоговия свят не може да ви прати толкова близо до усещането от звукозаписното студио като магнетофона".



Шнайдер, който е произвеждал и висококачествени грамофони, часовници и други, е прекарал шест години в разработка на новите магнетофони. Вече е получил над 80 заявки за доставка от компании в САЩ, Хонконг, Дубай и други.



От края на 40-те години на миналия век до края на 90-те, когато дигиталните технологии превзеха музикалния свят. Днес повече хора са виждали Ума Търман в "Pulp Fiction" да слуша "Girl, You"ll be a Woman Soon" на магнетофон, отколкото са виждали такова устройство на живо.



