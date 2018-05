Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /7 епизод/

08:00 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Левски, мач от Първа професионална лига, повторение

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига, повторение

08:00 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Мадрид 2018

09:00 Film Plus: Тенис: Карен Хачанов - Лука Пуи (Open 13 Provence, Марсилия; ATP WORLD TOUR 250 - финал, повторение)

09:30 Vivacom Arena: Футболен татко - Комедия, Семеен, Спортен, 2005, Режисьор: Джес Дилън, В ролите: Уил Фарел, Робърт Дювал, Джош Хътчерсън

09:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Реал М - Байерн М

09:30 Nova Sport: Волейбол: Перуджа - Зенит Казан, полуфинален мач от Шампионската лига, повторение

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Хъдърсфийлд Таун, мач от английската Висша лига, повторение

10:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Мадрид 2018

11:00 Film Plus: Футбол: Хетафе - Атлетико /М/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

11:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Ливърпул - Рома

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Нюкасъл Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

13:00 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

13:00 Film Plus: Тенис: Mutua Madrid Open, Мадрид - финал (WTA Premier Mandatory - повторение)

13:30 Mtel Sport 1: Студио "Футбол"

13:30 Diema Sport: Баскетбол: Билбао - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, директно

13:30 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Баскония, мач от испанската баскетболна лига, директно

13:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска Лига: Рома - Ливърпул

14:00 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига, повторение

15:10 Diema Sport: Студио "Баскетбол", директно

15:10 BNT HD: Лига Европа: Пътят към финала - най-интересните срещи от сезон 2017/2018 г.: Олимпик /Марсилия/ - РБ Лайпциг - четвъртфинална среща-реванш

15:15 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Селта /Виго/ (Примера Дивисион, сезон 2017/18 - повторение)

15:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

15:55 Mtel Sport 1: Студио "Футбол"

16:00 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Кротоне - Лацио

16:10 Mtel Sport 1: Футбол: Руска Премиер лига

17:00 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Висша лига, директно

17:00 Nova Sport: Футбол: Мач от английската Висша лига, директно

17:15 Film Plus: Пряко: Футбол: Еспаньол - Малага (Примера Дивисион, сезон 2017/18)

18:00 BNT: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018

18:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

18:00 Mtel Sport 1: Футбол: Холандска Ередивизи

18:30 Mtel Sport 1: Тенис: "ATP WT Uncovered"

18:30 BNT HD: Баскетбол: Среща от полуфиналите на Националната баскетболна лига

18:30 BNT World: Баскетбол /мъже/: Балкан /Ботевград/ - Академик Бултекс среща от полуфиналите на Националната баскетболна лига - пряко предаване

19:00 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

19:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Локомотив Пловдив, мач от Първа професионална лига, директно

19:00 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Аталанта - Милан

19:00 Nova Sport: Волейбол: Финал на Шампионската лига, директно

19:15 Diema Sport 2: Футбол: Мач от английската Лига 1, директно

19:15 Film Plus: Тенис: J&T Banka Prague Open, Прага (WTA International - полуфинали, повторение)

19:30 Mtel Sport 1: Тенис: ATP 1000 Мадрид 2018

21:00 BNT HD: Пътят към ФИФА Световно първенство 2018 магазинно предаване /8 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2017-18), 45-и епизод, повторение

21:30 Diema Sport: Баскетбол: Тенерифе - Барселона, мач от испанската баскетболна асоциация, запис

21:45 Ring.BG: ПРЯКО: Италия, Серия А: Рома - Ювентус

22:00 Diema Sport 2: Студио "Баскетбол", директно

22:00 Nova Sport: Футбол: Мач от френската Лига 1, директно

22:05 Mtel Sport 1: Студио "Тенис"

22:30 Film Plus: Тенис: J&T Banka Prague Open, Прага (WTA International - финал, повторение)

22:30 Diema Sport 2: Баскетбол: Мач от НБА, директно

23:00 Diema Sport: Футбол: Бордо - Тулуза, мач от френската Лига 1, запис

23:00 Eurosport 2: Футбол: MLS, Портланд - Сиатъл, директно

23:55 Nova Sport: Волейбол: Мач за трето място от Шампионската лига, запис