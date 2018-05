Още снимки: test Два проекта по „Еразъм+“ в ПГИ “Иван Богоров“ Варненската гимназия по икономика „Иван Богоров“ работи по два проекта, финансирани по програмата на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“. В първия проект „“Практически умения и опит в реална работна среда –предизвикателство за международно сътрудничество” на стойност 32 536 евро участваха ученици от 11 и 12 клас в специалностите администрация, банково дело, застрахователно и осигурително дело, електронна търговия, икономическо информационно осигуряване, оперативно счетоводство. Те проведоха практически занятия в Лондон като част от екипите на агенции за недвижими имоти, рекламни агенции, уеб дизайн и IT поддръжка, социални институции.



В края на стажа варненските ученици получиха сертификат от партньорската страна и сертификат Европас мобилност, както и препоръки от работодателите, което увеличава предимствата им при кандидатстване за работа на европейския пазар на труда.



Партньор по проекта е ADC College, Лондон, Великобритания - образователна институция за професионално развитие и езиково усъвършенстване. Има дългогодишен опит в успешното разработване и провеждане на международни програми за мобилност. Чрез тясното сътрудничество с над 200 фирми и институции от местния бизнес, колежът предлага на учениците възможности да съвместят езиковата практика в интеркултурна среда и придобиването на знания, умения и опит на реални работни места.



Вторият проект по същата програма е „Обединение на английски език - бизнес-технологии за постигане на оптимални резултати в обучението на дигиталното поколение” и финансовата подкрепа за него е в размер на 25 550 Той има за цел да интегрира дисциплините английски език – международния език, на който ние желаем нашите ученици да общуват с лекота и удоволствие, Бизнес – в съответствие с профила на нашата гимназия, и Информационните технологии.



Осъществява се е в четири обучителни курса - за учители по английски език в професионални гимназии, ефективно използване на технологиите в класната стая, езиков курс за служители с управленски функции и нови тенденции в преподаването на английски език. Обучението бе проведено в две различни организации – Anglolang Academy of English – Скарбъро, Северна Англия, и International House London – Лондон.

