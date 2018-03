Още снимки: test Оловото причинява един на шест смъртни случая в САЩ Повече от един на всеки шест смъртни случая в Съединените щати може да бъде свързан с излагане на въздействието на олово. Става ясно от изследване, публикувано в The Lancet Public Health.



„Нашите заключения са, че от 2.3 млн. смъртни случаи всяка година в САЩ, около 400 000 могат да бъдат обяснени с излагане на въздействието на олово, което е 10 пъти повече от досегашните оценки.



Тази учудващо голяма цифра е съизмерима с броя на починалите в резултат на тютюнопушене.



Изследването за въздействието на оловото е направено на базата на проследяване на здравословното състояние на повече от 14 000 души в продължение на средно двайсетина години – от 1990 до 2011 г. Учените са установили, че при хора с висока концентрация на олово /най-малко 6.7 мг на децилитър/ рискът от преждевременна смърт се увеличава с 37%, а този от сърдечносъдово заболяване – два пъти. Слабите нива на излагане на олово са сериозен рисков фактор за смърт от сърдечносъдово заболяване, който обаче често се пренебрегва, подчертават авторите на изследването. Оловото е метал, който широко се използва в индустрията. Отдавна е известно, че е токсичен и предизвиква различни болести. Излагането на олово традиционно се свързва с горива, бои, водопроводни инсталации, както и с отпадни продукти на различни производства. През последните десетилетия законодателството изисква намаляването на вредните емисии както в САЩ, така и в други страни.



