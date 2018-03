Още снимки: test Intel е готова да придобие конкурент за $100 милиарда, за да спре потенциална сделка Признанието, че Intel Corp. обмисля да придобие Broadcom Ltd. - компанията, която е оценена за над 100 милиарда долара, показва доколко точно производителят на чипове се чувства заплашен от евентуално сливане на Broadcom и Qualcomm Inc., пише The Wall Street Journal.



От миналата година насам Intel е проучвала възможностите да придобие Broadcom, за да спре опита на компанията да придобие Qualcomm срещу 117 милиарда долара в най-голямата технологична сделка в историята. Интересът на Intel показва ясно притеснението на компанията от конкуренцията при потенциална сделка между Broadcom и Qualcomm. Ако тя все пак се случи, ще създаде третия най-голям производител на чипове по приходи след самата Intel и Samsung Electronics Co.



Сливане на Broadcom и Qualcomm би комбинирала водещ производител на чипове за мобилни телефони със силно присъствие при дейта центровете - две области, в които Intel има силен интерес и в които се цели, за да постигне бъдещ растеж.



А предложението на Qualcomm за покупката на холандската компанията за автомобилни чипове NXP Semicondutctors NV ще подсили позициите и на автомобилния пазар, където Intel има голям залог.



Intel има пазарна капитализация от 243 милиарда долара. Компанията държи около 90% дял на пазара за производство на процесори за персонални компютри и сървъри. Заради това, а и заради намаляващото търсене на персонални компютри, тя има малки възможности за растеж в този сектор.



Intel се насочи агресивно към производството на чипове за клетъчни комуникации, както и в автомобилната индустрия благодарение на покупката на Mobileeye NV - лидер в технологиите за подпомогнато шофиране.



Обединение на Broadcom с нейния мениджмънт, който успя да увеличи цената на акциите ? седем пъти през последните пет години, с Qualcomm - чийто продукти формират основата на мобилния пазар, би застрашило прогреса на Intel и в трите ?



основни направления.Междувременно обаче бъдещето на сделката между Broadcom и Qualcomm далеч не е сигурно. Заради намеса на Вашингтон и притеснения за националната сигурност сливането може и да не се осъществи.



