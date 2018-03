Още снимки: test Audi и Airbus показаха бъдещето на транспорта 88-то автомобилно изложение в Женева вече се движи с пълна сила и през следващите 10 дни ще станем свидетели на най-новите и футуристични идеи и концепции в транспортната индустрия. Но един от най-горещите модели на тазгодишния форум безспорно е колаборацията между Audi и Airbus, а именно Pop.Up Next хибридът, който изглежда като изрезка от вестник от бъдещето.



Pop.Up Next е микс между гения на Audi в автомобилното производство и усилията на Airbus да създадат работещ, смислен и функционален дрон за градска мобилност.

Автомобилният модул представлява миниатюрно купе за двама, захранвано изцяло от електричество и направено за напълно автономно шофиране. В него е поместен и 49-инчов дисплей, сензори за лицево разпознаване и следене на движенията на ръцете, а контролът се извършва почти изцяло чрез гласови команди.



Дроновата част, която е дело на Airbus, се свързва с купето посредством тавана, а идеята му е да представлява удобно решение за увеличаващия се трафик в големите градове по света.



