„Формата на водата" на Гийермо дел Торо потопи конкуренцията на „Оскарите" Филмът на мексиканския режисьор Гийермо дел Торо „Формата на водата" (The Shape of Water) получи 4 статуетки „Оскар" на 90-тата церемония по раздаване на призовете на американската академия за киноизкуство. Лентата на Дел Торо е най-добър филм, а той – най-добър режисьор.



За най-добър актьор в главна роля беше определен Гари Олдман за превъплъщението си в Уинстън Чърчил в „Най-мрачният час” ("Darkest Hour"). Също очаквано, за най-добра актриса в главна роля беше призната Франсис Макдорманд за участието си в „Три билборда извън града” ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri").



За участието си в същия филм награда за най-добра поддържаща мъжка роля получи Сам Рокуел.



Най-добрата актриса в поддържаща роля е Алисън Джани за „Аз, Тоня” ("I, Tonya").



Най-добър чуждестранен филм е чилийският "A Fantastic Woman".



Най-добра анимация е "Coco".



Най-добър пълнометражен документален филм е лентата „Икар” за допинга в руския спорт.



За най-добър оригинален сценарий беше отличен Джордан Пийл за „Бягай” ("Get Out"), а за най-добър адаптиран – Джеймс Айвъри за „Призови ме с твоето име” ("Call Me By Your Name").



За най-добър художник спечели „Формата на водата”. Четвъртата статуетка на филма беше за най-добра музика на Александър Деспла.



Най-добрата песен е "Remember Me" от "Coco".



Филмът „Дюнкерк” спечели за най-добър монтаж и две награди в звуковите категории.



„Блей рънър 2049” спечели „Оскар” за най-добри визуални ефекти, а „Най-мрачният час” – за прически и грим.



Общо „Формата на водата” има 4 награди, „Дюнкерк” – 3, „Три билборда извън града”, „Най-мрачният час”, "Coco" и "Blade Runner 2049" – по две.



