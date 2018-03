Още снимки: test Списък на номинираните за 90-ите награди „Оскар“ Списък на номинираните за 90-ите награди "Оскар", оповестен от АП:



- Най-добър филм - "Призови ме с твоето име", "Най-мрачният час", "Дюнкерк", "Бягай!", "Лейди Бърд", "Призрачна нишка" ("Phantom Thread"), "Вестник на властта", "Формата на водата", "Три билборда извън града".



- Най-добър режисьор - Кристофър Нолан за "Дюнкерк", Джордан Пийл за "Бягай!", Грета Гъруиг за "Лейди Бърд", Пол Томас Андерсън за "Призрачна нишка", Гийермо дел Торо за "Формата на водата".



- Най-добър актьор - Тимъти Шаламе за "Призови ме с твоето име", Даниъл Дей-Луис за "Призрачна нишка", Даниел Калуя за "Бягай!", Гари Олдман за "Най-мрачният час", Дензъл Уошингтън за "Роман Дж. Израел".



- Най-добра актриса - Сали Хокинс за "Формата на водата", Франсис Макдорманд за "Три билборда извън града", Марго Роби за "Аз, Тоня", Сирша Ронан за "Лейди Бърд", Мерил Стрийп за "Вестник на властта".



- Най-добър актьор в поддържаща роля - Уилям Дефо за "Проектът Флорида", Ричард Дженкинс за "Формата на водата", Сам Рокуел за "Три билборда извън града", Кристофър Плъмър за "Всички пари на света", Уди Харелсън за "Три билборда извън града"



- Най-добра актриса в поддържаща роля - Мери Джей Блайдж за "Затънали в кал" ("Mudbound"), Алисън Джани за "Аз, Тоня", Лесли Манвил за "Призрачна нишка", Лори Меткалф за "Лейди Бърд", Октейвия Спенсър за "Формата на водата".



- Адаптиран сценарий - "Призови ме с твоето име", "Катастрофалният артист", "Лоугън", "Принцесата на покера", "Затънали в кал" ("Mudbound").



- Оригинален сценарий - "Болест от любов", "Бягай!", "Лейди Бърд", "Формата на водата", "Три билборда извън града".



- Най-добър чуждоезичен филм - "Фантастична жена" (Чили), "Оскърблението" (Ливан), "Нелюбов" ("Без любов") (Русия), "За тялото и душата" (Унгария), "Квадратът" (Швеция).



- Най-добра анимация - "Бебе Бос", ''The Breadwinner" ("Стопанката"), "Тайната на Коко", "Бикът Фердинанд", "Да обичаш Винсент".



- Най-добър документален филм - "Abacus: Small Enough to Jail", "Лица, места", "Икар", "Last Men in Aleppo", "Strong Island".



- Сценография - "Красавицата и Звяра", "Блейд Рънър 2049", "Най-мрачният час", "Дюнкерк", "Формата на водата".



- Операторско майсторство - "Блейд Рънър 2049", "Най-мрачният час", "Дюнкерк", "Затънали в кал" ("Mudbound"), "Формата на водата".



- Късометражен анимационен филм - "Dear Basketball", ''Garden Party", ''Lou", ''Negative Space", ''Revolting Rhymes".



- Късометражен документален филм - "Edith+Eddie", ''Heaven Is a Traffic Jam on the 405", ''Heroin(e)", ''Knife Skills", ''Traffic Stop".



- Късометражен игрален филм - "DeKalb Elementary", ''The Eleven O'Clock", ''My Nephew Emmett", ''The Silent Child", ''Watu Wote/All of Us".



- Грим и прически - "Най-мрачният час", "Довереникът на кралицата", "Чудо".



- Костюми - "Красавицата и Звяра", "Най-мрачният час", "Призрачна нишка", "Формата на водата", "Довереникът на кралицата".



- Монтаж - "Зад волана", "Дюнкерк", "Аз, Тоня", "Формата на водата", "Три билборда извън града".



- Визуални ефекти - "Блейд Рънър 2049", ''Пазители на галактиката 2" ''Конг: Островът на черепа", ''Междузвездни войни: Последните джедаи", ''Войната за планетата на маймуните".



- Звуков мишунг - "Зад волана", "Блейд Рънър 2049", "Дюнкерк", "Формата на водата", "Междузвездни войни: Последните джедаи".



- Монтаж на звукови ефекти - "Зад волана", "Блейд Рънър 2049", "Дюнкерк", "Формата на водата", "Междузвездни войни: Последните джедаи".



- Оригинална музика - Джон Уилямс за "Междузвездни войни: Последните джедаи", Ханс Цимер за "Дюнкерк", Джони Грийнууд за "Призрачна нишка" ("Phantom Thread"), Александър Депла за "Формата на водата" и Картър Бъруел за "Три билборда извън града".



- Песен от филм - "Mighty River" от "Затънали в кал" ("Mudbound"), ''Mystery Of Love" от "Призови ме с твоето име", "Remember Me" от "Тайната на Коко", "Stand Up For Something" от "Маршъл", "This Is Me" от "Най-великият шоумен".

