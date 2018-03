Още снимки: test Нечовешкият режим, който гарантира продуктивността на най-добрите IT специалисти В повечето сутрини Закари Рап се събужда на разсъмване, отива да потича, пие кафето си чисто, докато чете имейлите, а после си взема ледено студен душ.



Тази рутина му помага да намали стреса от развиването на 3 различни здравни и биотехнологични стартиращи фирми, което му отнема по 18 часа на ден.



Рап е част от разрастващото се движение, залагащо на "позитивен стрес". То се състои от технологични работници, които смятат, че тази радикална тактика ще им помогне да живеят по-добре и по-дълго, а в Силициевата долина - да работят по-добре за по-дълго време.



Вдъхновени от влиятелните личности в развлекателния бизнес, предприемачеството и науката, практикуващите позитивен стрес се стремят към комбинация от екстремни температури, ограничаващи диети, редовни наказателни упражнения и общ дискомфорт.



Закари Рап подлага тялото си на екстремни неща, за да е по-продуктивен



Режимът включва и криотерапия на цялото тяло - електрическа разходка в леденостудени камери, които изникват като гъби в цяла Северна Америка.



"В момента се опитвам да свърша нечовешко количество работа", разказва Рап пред CNBC.



Той е съосновател на дигиталия здравен стартъп PhenoMx; изпълнителен директор на SigmaGenetics, която работи върху неинвазивно устройство, което да пренася ДНК в клетки, използвайки магнитни полета; и ръководител на бизнес развитието в производителя на медицински изделия Altoida.



"Това поддържа баланса ми", казва Рап, визирайки ледени бани, гореща йога, периодично гладуване и специалната диета, на която ще се подложи следващия месец. Тя изисква премахване от менюто на зърнени култури, бобови растения, млечни продукти, захарни изделия и алкохол.



"Докато стресът напуска тялото ми, не се чувствам сякаш се блъскам в тухлена стена", споделя IT специалистът.



Ледено лечение



Криотерапията е все по-популярна в САЩ



Един от идейните лидери в позитивния стрес е холандският екстремен спортист Вим Хоф, който си спечели прозвището "ледения мъж" заради способността си да издържа на суров студ, използвайки упражнения за дълбоко вдишване.



Идеите му се разпространиха в Силициевата долина след серия от речи и семинари през 2017 г., a студените душове се превърнаха в истинска мания сред IT специалистите, като някои дори ги приемат за форма на терапия.



"Има наистина много хора, които се запалиха по тях напоследък", отбелязва триатлонистът Джоел Рунън, който участва в събития на TED, разказвайки за страстта си към студените душове.



Рунън патентова термина "Терапия със студени душове" и развива мобилно приложение, с чиято помощ заинтересованите могат да се подложат на предизвикателство.



Той е признателен на Хоф, с чиято помощ напълно променя навиците на технологичния елит. Според него ежедневното практикуване на нещо неприятно прави всичко останало възможно/изпълнимо, което е особено ценно за предприемачите.



Друг влиятелен застъпник на позитивния стрес е Райън Холидей. Той написва няколко книги, опитвайки се да възроди 2000-годишното антично философско течение стоицизъм, проповядващо самоконтрол и липса на снизхождение.



Сред поддръжниците на позитивния стрес е и технологичният предприемач Джуун Юн, който е управляващ партньор на хедж фонда Palo Alto Investors. Юн е известен благодетел от Силициевата долина, като предлага награда от 1 милион долара за изследователи, които успеят да пробият кода на стареенето.



"Дойдохте направо до източника. Изнасял съм речи на всички основни предприемачески сбирки, обяснявайки интервалните тренировки, включващи топлина и упражнения, които да помогнат на тялото да издържи", посочва той, разяснявайки идеята за позитивния стрес.



Юн се обръща към предприемачите от всички технологични центрове в САЩ, подчертавайки значението на възстановяването на баланса на тялото чрез използване на ниски нива на стрес.



Рап не смята, че дължи на някой определен човек избора си за начин на живот. Той се натъква на тези практики в колежа, където има навика да взема ледени вани, за да се възстанови от мачовете по лакрос. Рап се връща към този навик, докато се опитва да развива трите си компании.



Не е за всеки



Д-р Джуун Юн препоръчва да се стремим към разнообразие и да избягваме крайностите



Рап спи 5 до 7 часа на вечер и рядко прибягва до чаша вино или шотландско уиски. Твърди, че се разболява само по веднъж годишно. За него разликата между ежедневния стрес, като този при преместването в ново жилище, и позитивния стрес е, че вторият налага тласкане на тялото към крайности, принуждавайки го да изгради търпимост.



Но позитивният стрес не е за всеки. Юн съветва да не принуждавате тялото ви да издържа на екстремни температури. "Това ще убие хора, които не са млади", твърди той.



Вместо това, Юн залага на концепция, която нарича "дълголетие на функционалността". Тя включва увеличен обхват на живота на индивида, за да се забави стареенето.



Той препоръчва да вземем хладен, вместо леденостуден душ, да се разходим по нов път до работа, да изядем пакет чипс веднъж месечно или да изпробваме различно упражнение във фитнеса.



Юн залага на принципа, че се нуждаем от разнообразие, защото зрението, слухът или способността да се върнем в ритъм, постепенно се износват, докато стареем. Той ще работи с екип от изследователи в Калифорнийския университет в Сан Франциско, за да проучи темата.



Той ще работи с екип от изследователи в Калифорнийския университет в Сан Франциско, за да проучи темата."Точно това е здравето - способността да понасяме стреса", убеден е Юн. /money.bg