Има ли нещо общо между Аристотел и “Пинк Флойд”? Да. Аристотел е древногръцки философ и учен, един от гениите на Античността, наричан е баща на науката. Британската рок група е от велики музиканти и прави уникална музика с философски текстове и феноменални звукови експерименти.



Уникалното е, че има човек, който с еднаква страст чете Аристотел в оригинал и вече 40 г. слуша “Пинк Флойд”. Това е ректорът на Софийския университет “Св. Кл. Охридски” проф. Анастас Герджиков, който преди дни имаше рожден ден.



Герджиков завършва Националната гимназия за древни езици и култури през 1982 г. През 1984-1985 г. учи класическа филология в СУ, но продължава следването си в Хумболтовия университет в Берлин, където се дипломира като магистър през 1990 г. Специализирал е в Австрия и в Германия. От 2004 г. е доцент, а от 2008 г. е професор по антична и средновековна литература. Герджиков е автор на първия превод на “Политика” на Аристотел. В правителството на Симеон Сакскобургготски е бил зам.-министър на образованието. От 2010 г. е зам.-ректор на СУ. А от 2015 г. е ректор.



Има една мисъл на Чърчил: “Аз бих накарал всички да учат английски, а после бих дал на най-умните да учат латински като чест и гръцки за удоволствие”, - тя сякаш е писана за Анастас, казват за професора познатите му.



1. Четенето









Винаги съм обичал да чета и от дете поглъщах всяка книга, до която се добера – от Астрид Линдгрен до Достоевски. С времето се научих да отсявам стойностната литература от ниските жанрове, но увлечението ми по всяка разказана история остана. Мисля, че това е една от отличителните черти на човека още преди писмеността. Ако отидете на Джема ел Фна, централния площад на Маракеш, и видите упоението, с което хора от всякакви социални групи слушат разказвачите на истории, които седят там от 1000 години, ще се съгласите с мен.



2. Морето







Обичам морето. Никога не съм разбирал излежаването на плажа, но ми харесва да гледам морето, да слушам морето и да пътувам покрай морето. За мен почивка и море са едно и също нещо.



3. Музиката на "Пинк Флойд"







Харесвам и слушам музика от най-различни жанрове и епохи – от Моцарт и Малер до хард рок и хаус музика, но музиката на Пинк Флойд е саундтракът на живота ми. Няма друга музика, която да съм слушал в продължение на 40 години без прекъсване. Когато за първи път чух като дете „Shine On You Crazy Diamond“, бях напълно зашеметен, не можех да повярвам, че е възможно някой да напише и изпълни такава музика, и не знаех дали изпитвам естетическо удоволствие или получавам просветление. Мисля, че тогава разбрах значението на думата „трансцендентен“.



4. Античната литература



Античната литература и култура е в основата на съвременната западна култура, повечето литературни жанрове идват от античността, антични са корените на основните идеи на науката, политическата мисъл и философията. Но мисля, че харесвам античната литература най-вече, защото е изненадващо в нещо толкова отдалечено и чуждо да откриеш същите мисли, въпроси, емоции, вълнения и чувство за хумор, които са присъщи и на съвременния човек.



5. Науката



Въпреки че работя главно в областта на хуманитарните и социалните науки, високо ценя науките, които изследват системи и разкриват структури. Едно доказателство в математиката, една формула във физиката, разкриването на системни връзки в химията, биологията и езикознанието имат не само познавателна стойност, но носят и естетическа наслада – те са красиви. Човешкият ум е устроен така, че рационалния анализ, откриването на мястото на всеки елемент в системата и установяването на връзките между елементите ни носят удоволствие, което надхвърля рационалното.



6. Философия







Част от философията използва същия рационален подход като този, който посочих при науката. Платон е първият и ненадминат в това отношение философ. Науката произлиза от логическия метод за установяване на истината, който Платон използва. Разликата е, че философията се стреми да открие истини, които надхвърлят възможностите на човешкия ум и на този метод. Величието на Платоновата философия е, че успява да ни доведе до тези непостижими истини не по ирационален път, а именно чрез рационален анализ – той го използва, за да ни доведе до ръба, отвъд който разумът е безсилен.



7. Свободата



