Джони Уокър стана Джейн 8 март е близо и от една от най-известните марки уиски в света - Джони Уокър, реши да влезе в крак с тенденциите в обществото като промени логото си. За деня на жената Джони прави място на Джейн.



Серията Джейн Уокър е лимитирана. Тя ще бъде от 250 хиляди бутилки ще бъде на пазара точно седмица преди Международния ден на жената.



Бутилките с Джейн на етикета ще се продават единствено в САЩ.



Това е първата драстична промяна в логото на бранда от повече от сто години насам. По емблемата са правени корекции, но никога до този момент Джони не е бил жена.



Зад променения етикет стои не само маркетинг кампания, но и благотворителност.



За всяка продадена бутилка компанията ще дарява по един долар за различни каузи в подкрепа на жените.



