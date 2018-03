Още снимки: test Банани, които се ядат с обелката Известни с полезните си свойства, бананите са любим плод на много хора. Затова твърде вероятно е и на вас да ви се е случвало толкова да ви се яде банан, че да сте готови да го изядете с обелката - нещо, което няма как да се случи (защото и хлапе знае, че тя се маха). Но днес действителността може и да е друга...



За сравнение ще кажем, че обикновените банани се отглеждат на средна температура от около 26 градуса. Лошото е, че едва ли скоро ще опитаме тези невероятни банани, а причината - производствените разходи за тях са твърде големи и едва 10 са бройките, които достигат до магазините в Окаяма, където се произвеждат. /lifestyle.bg