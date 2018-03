Още снимки: test Роби Уилям за неравностойната битка с депресията Британският изпълнител Роби Уилям проговори откровено за терзанията си. Той разкри в интервю за таблоида The Sun, че страда от болест, която е в главата му. Тя се опитва да го убие, а той всячески се бори с нея.



В момента звездата е на турне. И въпреки че навсякъде среща любовта на феновете си, винаги щом остане сам, Роби започва тази неравностойна борба със съзнанието си, която не веднъж е била на косъм да го откаже от всичко.



Понякога го превзема изцяло, понякога му е необходима, за да излезе на сцената, понякога живее в спокойствие и всичко е прекрасно.



Уилямс не назовава с конкретно име болестта си. Смята, че е човешко да се бориш с изпитанията, които изникват в мозъка.



Освен това, според Роби, част от успеха и великите постижения е и борбата със собствените демони.



Зачерква и темата за покойния Джордж Майкъл. Смята, че неговият живот е не по-малко влакче на ужасите от този на приятеля му.



Докато Майкъл се срещна със смъртта навръх Коледа през 2016 г., изпълнителят на "Let me entertain you" признава, че е имал подобни срещи не веднъж и два пъти. Но засега винаги се връща от тях.



Последният път е през септември 2017 г., когато Роби прекара няколко дни в болница заради открити изменения в мозъка и съмнения за кръвоизлив. След това се наложи да премине през интензивен курс на лечение.



След няколко критични момента в живота си, 43-годишният изпълнител днес е осъзнал, че каквото и да имаш, това не те прави непобедим. Затова днес обръща повече внимание на себе си и здравето си.



В края на миналата година в друго свое интервю Уилямс подкрепи все по-откритото говорене за депресията и психичните проблеми. И призна, че преди години човек не е можел да разбере какво се случва с него.



В края на миналата година в друго свое интервю Уилямс подкрепи все по-откритото говорене за депресията и психичните проблеми. И призна, че преди години човек не е можел да разбере какво се случва с него.

Чувал е много за депресията, но и сам не е могъл да определи дали именно тя е неканеният гост в съзнанието му. Тогава не е било прието да се говори открито за душевните страдания, а този факт го прави интроверт, пише NME. /lifestyle.bg