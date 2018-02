Още снимки: test Bayer ще получи "зелена светлина" за придобиването на Monsanto Германската компания Bayer ще получи одобрение под условие от европейските антитръстови органи за покупката на гиганта Monsanto за 62,5 милиарда долара, твърди Reuters, цитирайки свои източници.



Придобиването, което е една от трите най-големи сделки в агробизнеса през последните години, ще създаде компания, която ще има пазарен дял от над една четвърт на пазара на семена и пестициди.



Климатичните промени, силна конкуренция в износа на зърно и спад на фермерската икономика създадоха желание за консолидация в сектора сред най-големите играчи. Което пък от своя страна предизвика протести от природозащитни и фермерски групи, притеснени от пазарната им мощ.



Bayer вече обеща да продаде част от новопридобитите активи за 5,9 милиарда евро (7,2 милиарда долара) на BASF, за да отговори на част от притесненията на европейските регулатори. Компанията ще продаде и бизнеса с продажба на посеви, отново заради регулаторите, а френската Vilmorin вече заяви, че има интерес.



