Amazon направи втората най-голяма сделка в историята си Amazon, най-големият интернет търговец в света, е придобил стартъп компанията Ring, разработваща звънци за входни врати с видеонаблюдение и връзка с Интернет. Това се обявява в съвместно съобщение на двете компании.



По този начин Amazon се опитва да се заеме силни позиции на бързо растящия пазар на "умни" устройства и технологии за обезопасяване на жилищата.



Сумата не сделката официално не се разкрива. Но както пише The Wall Street Journal, опирайки се на добре информирани източници, Amazon ще заплати за заплатил за Ring над 1 милиард долара.



Тази сделка вероятно, ще се окаже втората най-голяма в историята на Amazon след придобиването на компанията за търговия на дребно Whole Foods за $13,5 млрд. през миналата година.



В продуктовата гама на Amazon за "умен дом" вече има собствени разработки като смарт-спикера Echo с гласов асистент Alexa. Сега покупката на Ring ще разшири възможностите на компанията в този сегмент.



Миналата година Amazon представи услугата Amazon Key със смарт ключалка, която може да отваря врати за заслужаващи доверие куриери. По-рано те оставяха пратките пред прага на домовете, но заради рязкото увеличаване на кражбите, интернет търговците и логистичните компании започнаха да търсят нови решение на проблема.



Придобиването на Ring несъмнено ще засили конкуренцията между Amazon и Alphabet. Подразделението на Google по автоматизация на битовата техника и жилищата Nest Labs е един от световните лидери в сферата на системите за домашна безопасност.



