Почина режисьор на филми за Джеймс Бонд Британският режисьор, продуцент и сценарист Люис Гилбърт, който засне три филма за агента 007 Джеймс Бонд почина във вторник на 97 години.



"С голяма тъга научаваме за това, че си отиде нашият скъп приятел Люис Гилбърт. Той беше истински джентълмен. Има огромен принос към британската киноиндустрия и по-специално с филмите си за Бонд. (...) Неговите филми са обичани не само от нас, те са признати за класика в серията (филми за агента 007)", пишат в официалния сайт на поредицата продуцентите Майкъл Джей Уилсън и Барбара Броколи, които също са работили върху филмите за Бонд.



Люис Гилбърт е роден на 6 март 1920 година в Лондон в семейство на актьор. Снима се в киното още от юношеските си години. От началото на Втората световна война работи в отдела за пропаганда на Би Би Си.



