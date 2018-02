Още снимки: test Тръмп сключи сделка с „Боинг” за два нови самолета Air Force One Белият дом се съгласи да закупи два нови самолета Air Force One ("Еър Форс 1"), използван от президента на САЩ, съобщава NBC.



Самолетите ще бъдат закупени от гиганта "Боинг".



Администрацията подчертава, че сделката е относително евтина благодарение на усилията на държавния глава Доналд Тръмп.



"Президентът Тръмп постигна неофициално споразумение с "Боинг" за договор с фиксирана цена за новата програма Air Force One", разкри представител на Белия дом.



"Благодарение на преговорите на президента договорът ще спести на данъкоплатците повече от 1,4 милиарда долара", добави представителят.



Покупката ще струва на Белия дом 3,9 милиарда долара, като преди неофициалното споразумение два самолета и съответните разходи са се изчислявали на над 5 милиарда долара.



Президентът работи по преговорите с "Боинг" за нова сделка от края на 2016 г., когато се оплака в "Туитър" за цената на проекта и заплаши да отмени поръчката.



Първоначално разходите по договора бяха за около 3 милиарда долара, но впоследствие цената се качи.



