The Rolling Stones с турне в Европа Великите музиканти обявиха датите за турнето си в Европа, а впечатление правят участията им във Великобритания.



Причината е, че миналата година The Rolling Stones пропуснаха родината си и оставиха феновете на Острова доста разочаровани. Нещо повече, групата не е изнасяла концерт във Великобритания от 2013 г., което са цели пет години. Тази - очевидно, са си взели поука: Лондон отнася два концерта. Първият на 22 май, а вторият - на 19 юни.



