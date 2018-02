Още снимки: test 6 вредни навика на американците, които завладяват света Американците са известни навсякъде по света с няколко доста лоши навика. Независимо колко вредни са някои от тях, те вече не са характерни само за Щатите, но и се разпространяват и в останалата част от света.



В това отношение те важат вече и за много места в Европа, а дори и за България отчасти. Business Insider посочва кои са най-разпространените от тях:



Яденето на бърза храна в огромни количества



Все още американците ядат повече бърза храна от която и да е друга държава в света. Ресторантите в Щатите, предлагащи такава, сервират на около 50 милиона души дневно. Също така 8 от 10 души, живеещи в страната, ядат такива храни поне веднъж месечно.



Много други държави обаче вече ги настигат. Във Франция над 50% от оборота на ресторантите е именно от бърза храна. Значителна е консумацията на такива продукти и в Канада, Великобритания, Южна Корея, Германия и Япония.



Пропускането на обедната почивка и яденето пред бюрото



Това важи за 62% от работещите американци, посочва The New York Times. Франция обаче ги догонва. Там средната обедна почивка се е "свила" от 8-80 минути през 1975 година до едва 22 минути през 2011 година.



Лудостта по Black Friday



Разпродажбите на Black Friday тръгват от САЩ, като се провеждат един ден след Деня на благодарността. Тенденцията обаче вече е глобална, като такива се правят в държави от Мексико, през Китай, Австралия до България и Румъния.



Продължителните часове работа



В изследване от 2014 година се посочва, че средният американец, нает на пълен рабоден ден, се труди по 47 часа седмично. От друга страна в Германия и Швеция хората работят по около 35 часа седмично. Това обаче все повече се променя, като вече на много места в Европа, включително и у нас, работната седмица е около 42 часа.



Пристрастеността към социалните мрежи



Щатите са дома на най-популярните социални мрежи, като Facebook, Instagram и Snapchat. Любопитното е обаче, че американците вече далеч не са на първите места по отношение на използването им. Те дори не присъстват в топ 10.



Най-много време в социалните мрежи прекарват във Филипините, Бразилия, Мексико, Аржентина, Обединените арабски емирства и Малайзия - средно над 3 часа дневно.



Цял ден пред телевизора



Данни от 2015 година показват, че живеещите в САЩ изпреварват всички останали в света по гледане на телевизия - средно 4 часа и 42 минути дневно. Те обаче имат сериозна конкуренция в лицето на австралийците, италианците и поляците, които също стоят пред телевизора повече от 4 часа дневно. /money.bg







