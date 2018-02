Още снимки: test 9 мобилни приложения за финансова стабилност При наличието на толкова много мобилни приложения, ориентирани към подобряване на финансовата култура, е удивително как все още може да се оплакваме от финансова нестабилност.



Предлагаме ви 9 решения на проблема:



1. Dollarbird



Организира финансите ви чрез лесен за управление календар. Проследявате различните харчове и водите отчет на спестените пари на месечна база.



2. Fudget



Ако търсите опростен и изчистен интерфейс, това приложение е за вас. Проследявате какво харчите и какво пестите в дългосрочен план. Може да си присъждате награди за краткосрочни цели.



3. Spending Tracker



Ако искате съвместно с партньора да наблюдавате как върви разходването на приходите, свалете това приложение. То позволява да синхронизирате данните с друго устройство. Предлага месечни, седмични и годишни извадки, създаване на категории за спестяване и разходи.



4. Mvelopes



За хората, които са свикнали да сортират парите за различните пера в пликове, най-подходящо е това приложение.



5. You Need a Budget



С това приложение разполагате с всичко най-необходимо. Освен това можете да синхронизирате няколко акаунта и да планирате по-добре разходването на средствата. Проследявате поставените цели, данните за сметките и т.н.



6. GoodBudget



Ако искате сериозно да се заемете с контрола на харчовете си, използвайте това приложение. Основната му характеристика са виртуалните пликове, които показват колко точно харчите за всяко едно перо – пазаруване, гориво, забавление, наем, хранене навън. Можете да синхронизирате приложението с друг потребител.



7. Mint



Това е едно от най-популярните мобилни приложения за контрол върху бюджета. Анализирате финансовата си система, поставяте си бюджет, следите кредитните задължения, управлявате сметките и т.н.



8. Clarity Money



С това приложение можете да регилурате излишното харчене на пари, като преразгледате различните абонаменти.



9. Digit



Ако да спестявате пари за нещо голямо е ваш основен приоритет, това приложение е за вас. Всеки ден то анализира харчовете ви и прехвърля пари към виртуалната ви сметка, където можете да следите колко пари сте спестили. /profit.bg



При наличието на толкова много мобилни приложения, ориентирани към подобряване на финансовата култура, е удивително как все още може да се оплакваме от финансова нестабилност.Предлагаме ви 9 решения на проблема:1. DollarbirdОрганизира финансите ви чрез лесен за управление календар. Проследявате различните харчове и водите отчет на спестените пари на месечна база.2. FudgetАко търсите опростен и изчистен интерфейс, това приложение е за вас. Проследявате какво харчите и какво пестите в дългосрочен план. Може да си присъждате награди за краткосрочни цели.3. Spending TrackerАко искате съвместно с партньора да наблюдавате как върви разходването на приходите, свалете това приложение. То позволява да синхронизирате данните с друго устройство. Предлага месечни, седмични и годишни извадки, създаване на категории за спестяване и разходи.4. MvelopesЗа хората, които са свикнали да сортират парите за различните пера в пликове, най-подходящо е това приложение.5. You Need a BudgetС това приложение разполагате с всичко най-необходимо. Освен това можете да синхронизирате няколко акаунта и да планирате по-добре разходването на средствата. Проследявате поставените цели, данните за сметките и т.н.6. GoodBudgetАко искате сериозно да се заемете с контрола на харчовете си, използвайте това приложение. Основната му характеристика са виртуалните пликове, които показват колко точно харчите за всяко едно перо – пазаруване, гориво, забавление, наем, хранене навън. Можете да синхронизирате приложението с друг потребител.7. MintТова е едно от най-популярните мобилни приложения за контрол върху бюджета. Анализирате финансовата си система, поставяте си бюджет, следите кредитните задължения, управлявате сметките и т.н.8. Clarity MoneyС това приложение можете да регилурате излишното харчене на пари, като преразгледате различните абонаменти.9. DigitАко да спестявате пари за нещо голямо е ваш основен приоритет, това приложение е за вас. Всеки ден то анализира харчовете ви и прехвърля пари към виртуалната ви сметка, където можете да следите колко пари сте спестили. /profit.bg Днес+ Запази и Сподели