Имаме потенциал да станем СПА център в Европа, промотира Ангелкова в САЩ България е сред най-богатите в Европа страни на минерални води и лечебни ресурси и би могла да стане СПА център на континента. Балнеотуризмът е сред доминиращите акценти в продуктовата ни политика. Ето защо подготвяме 7 специализирани дестинации и за този вид туризъм.



Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова по време на разговор с Пол Браун, заместник-помощник държавен секретар по въпросите на транспорта от Бюрото по икономически и бизнес въпроси (Bureau of Economic and Business Affairs - EB) на САЩ.



Тя представи пред него потенциала на страната като атрактивна целогодишна дестинация, съобщават от туристическото министерство.



Ангелова е на работно посещение в САЩ.



По думите й България се промотира все по-активно и с модерни средства като маршрут на европейската туристическа карта. Тя обърна внимание, че дигитализацията и присъствието в интернет са сред водещите акценти в рекламната и маркетинговата стратегия на министерството.



Министърът информира заместник-помощник държавния секретар за отличните постижения на страната ни в туристическата индустрия. За периода 2015-2017 г. средногодишният ръст на туристически посещения на чужденци у нас е почти 12%, докато за целия ЕС се очаква да е 6-7 на сто. Само през миналата година България е регистрирала близо 8,9 млн. туристически посещения на чужденци, което е 7,6% ръст спрямо 2016 г. и значително превишава населението на страната. Приходите ни от международен туризъм също са високи - около 6,9 млрд. лв. за миналата година и ръст от 9,3% спрямо 2016-а, съобщи министър Ангелкова.



България става все по-разпознаваема като маршрут за пътуване и почивка през четирите сезона. Освен традиционните зимен и морски туризъм предлагаме разнообразни специализирани туристически услуги, които стават все по-търсени. Министерството създаде осем културно-исторически дестинации за територията на страната, които чувствително увеличиха притока на туристи към тези обекти. В момента съвместно с Министерството на земеделието, с бизнеса и общините се разработват и 12 винено-кулинарни дестинации, чрез които ще се популяризират специфичните туристически продукти в регионите и ще се насърчи маркетингът в туризма по места, поясни министър Ангелкова.



Николина Ангелкова коментира специално и потенциала на България като страна с богато наследство от поне 7 исторически епохи. Притежаваме над 40 хил. разкрити артефакта, които ни поставят на трето място в Европа по това наследство. То е база за разгръщане на нови проекти и маршрути за културно-исторически туризъм, който става все по-важен като мотив за пътешествия в Европа и по света, заяви министър Ангелкова.



