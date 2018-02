Още снимки: test Компании в САЩ късат с оръжейното лоби Американски компании се дистанцират от Националната оръжейна асоциация (NRA). Оръжейното лоби е изправено пред растящ натиск след масовата стрелба във Флорида през миналата седмица, пише "Гардиън".



Компанията Hertz обяви, че скъсва отношенията си с асоциацията. Компанията за даване на автомобили под наем предлагаше отстъпки на членовете на NRA.



Преди това хотелите Best Western и Wyndham, които също предлагаха отстъпки на членове на асоциацията потвърдиха, че прекъсват контактите си с асоциацията.



Застрахователната и финансова компания Chubb се отказа да подпомага членовете на NRA. Компанията покриваше съдебните и други разходи на притежатели на оръжие, които са застреляли някого и твърдеят, че е било при самозащита. Неправителствената организация Everytown for Gun Safety, която от месеци притиска Chubb да прекрати застраховката, приветства решението.



Членовете на асоциацията получават отстъпки при много услуги, включително при закупуване на стоки, наемане на автомобили, хотели, застраховки и други. Но компаниите са под натиск след стрелбата във Флорида, при която загинаха 17 души.



АП съобщава, че в интернет се разпространяват петиции за бойкот на компаниите, които предлагат отстъпки на членовете на асоциацията. В "Туитър" има група с хаштаг #BoycottNRA.



