През 2017 година Royal Bank of Scotland излезе на печалба за пръв път от десет години насам Голямата британска банка Royal Bank of Scotland Group обяви в петък, че през 2017-а година е излязла на печалба за пръв от десет години насам, въпреки отчетените загуби през четвъртото тримесечие.



Банката, чийто мажоритарен собственик е британската държава, отчете оперативна загуба от 583 млн. паунда през последното тримесечие на миналата година в сравнение със загуба за цели 4,06 млрд. британски лири година по-рано.



Въпреки това голямата кредитна институция излезе през миналата година на оперативна печалба от 2,24 млрд. паунда след загуба за 4,08 млрд. паунда през 2016-а година.



Подобрените финансови резултати през изминалата година са в резултат най-вече на рязкото намаляване на съдебните разноски и на разходите за ръководството на банката, като те са намалели до 1,29 млрд. паунда от цели 5,87 млрд. британски лири година по-рано.



От RBS обаче заявиха, че кредитната институция все още не е постигнал споразумение с Министерство на правосъдието на САЩ относно обвиненията за некоректни продажби на ипотечно-гарантирани ценни книжа, като банката подчерта, че решението на този казус ще се окаже от ключово значение, което би позволило възобновяване на процесите за връщане на прекомерния капитал, предоставен от нейните акционери.



Главният изпълнителен директор на RBS Рос Макюън заяви: Тъй като редица от нашите наследени проблеми са вече зад гърба ни, въпросът с инвестициите в банката е вече много по-изчистен и перспективата за връщане на прекомерния капитал на акционерите става все по-близка.



Трябва да се има предвид, че властите във Великобритания продължават да притежават 71% от акционерния капитал в Royal Bank of Scotland, след като водещата финансова институция беше спасена от фалит с пари на данъкоплатците през 2008-а година.



Общите приходи на RBS през четвъртото тримесечие на миналата година бяха в размер на 3,06 млрд. паунда (спрямо 3,22 млрд. паунда година по-рано) и за 13,13 млрд. паунда в рамките на цялата 2107-а година (спрямо 12,59 млрд. лири през 2016-а година).



Въпреки добрите финансови резултати, акциите на RBS се понижават по време на днешната търговия с цели 4,57%, тъй като инвеститорите акцентират най-вече върху предупреждението, че кредитната институция все още не е постигнала споразумение с американските власти относно обвиненията за неправилни продажби на ипотечно-гарантирани ценни книжа.



Спадът на акциите на RBS се отразява негативно на общия британски фондов индекс FTSE100, който се понижава с 0,27% по време на петъчната търговия. /bnr.bg



