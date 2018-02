Още снимки: test Рекордни приходи за китайските киносалони в годината на Кучето Китайските киносалони отчетоха рекордна посещаемост по време на новогодишните празници, съобщава Bloomberg.



За седемте почивни дни около Лунната нова година боксофисът в Поднебесната империя достигна рекордните 5.4 милиарда юана, или около 850 милиона долара, според данните на платформата за продажба на билети Maoyan.



Местните продукции Monster Hunt 2 и Detective Chinatown 2 оглавяват класацията, в която общият регистриран ръст на продажбите на билети достига 52% на годишна база.



Това е глътка въздух за продуцентските компании, както в Китай, така и в Съединените щати, които бяха силно притеснени от слабите постъпления миналата година.



Detective Chinatown 2 е комедия, вдъхновена от историята на Шерлок Холмс и продуцирана от компанията на милиардера Уанг Джанлин - Wanda Pictures. Тя се превърна и в най-големия хит по празниците с приходи от близо 2 милиарда юана.



Monster Hunt 2 пък е продължение на анимационната продукция, която оглави боксофиса през 2015 г. Тази година приходите от втората част на филма достигнаха 1.7 милиарда юана.



Инвеститорите следят с интерес възраждащия се кинопазар в Китай, тъй като напоследък той се превърна в арена на мащабни сделки. Ключови играчи, като технологичния гитант Tencent и имотния конгломерат Dalian Wanda Group, наляха милиарди долари в различни форми на сътрудничество с холивудските продуцентски компании, в опит да отговорят на нарастващото търсене.



Липсата на качествени блокбъстъри, повишаващите се изисквания на аудиторията и недостигът на киносалони се посочват като основни причини за стагнацията на пазара, която се наблюдаваше през последните две години.



"Най-важните двигатели на тази индустрия си остават качеството на продукциите и маркетингът "от уста на уста", който разчита на препоръките от самите зрители", смятат анализаторите на China International Capital Corp. Техните прогнози показват, че продажбите на билети за цялата 2018 г. вероятно ще регистрират ръст между 25 и 34%.



За сравнение, през 2016 г. повишението беше с едва 3.7 на сто, а през 2017 - с 15%. Преди това, в периода от 2011 до 2015 г., средният годишен ръст на боксофиса беше около 35 на сто.



Междувременно трейдърите, завръщащи се на работните си места след празниците, напазаруваха големи количества от акциите на филмовите компании.



Книжата на China Film Co. - дистрибутор на двете хитови заглавия, поскъпнаха с 8.6 тази сутрин при отварянето на борсите, след седемдневната ваканция. Продуцентът на третия най-гледан филм Operation Red Sea - Jiangsu Lugang Culture Co., повиши пазарната си оценка с близо 10 на сто.



