Още снимки: test Двама български учени в САЩ са отличени от фондация „Слоун“ Двама българи от университета в Сан Диего са отличени от фондацията "Алфред Б. Слоун" като обещаващи млади учени.

Това става ясно от съобщение на новинарския център на университета.



Проф. Теньо Попминчев и проф. Людмил Александров са сред избраните 126 учени от САЩ и Канада, които през тази година получават стипендии като подкрепа за развитие на научния им потенциал. Финансирането в размер на 65 хиляди долара се дава за период от две години. Средствата са за продължаване на научните им изследвания.



Пълният списък на отличените млади учени е публикуван във в. "The New York Times".



Припомняме, проф. Теньо Попминчев, заедно със своя брат Димитър, успя да създаде първия компактен рентгенов лазер, който може да снима свръхбързи процеси в свръхмалки мащаби - известни и неизвестни природни процеси, доближаващи лимита на времето и пространството.



Паралелно с работата си в Сан Диего той започна научен проект в Института по фотоника към Техническия университет във Виена, спонсориран от най-престижната научна програма в Брюксел.



Проф. Людмил Александров се занимава с изследване на мутациите в раковите клетки. Работата му е насочена към превенцията на онкологичните заболявания.



