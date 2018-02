Още снимки: test Невиждан от пет години ръст на продажбите на швейцарски часовници Износът на швейцарски часовници записва невиждан от пет години растеж в началото на 2018 година, движен от силното търсене в Азия, предава Bloomberg.



Доставките са се повишили с 13 процента до 1,6 милиарда франка (1,7 милиарда долара) през януари, по данни на Federation of the Swiss Watch Industry. Това е най-големият скок от октомври 2012 и бележи девети пореден месец на ръст.



Данните от януари следват първия отчетен растеж за цяла година от 2014 година насам. Износът се повиши заради поръчките за китайската лунна Нова година, която тази година е по-късно. Възобновеният интерес към луксозни часовници в Китай и Хонконг водят съживяването след най-дългия спад в историята, причинен от акции на китайското правителство срещу корупцията, терористичните атаки в Европа и по-високото търсене на "умни" часовници".



Зузана Пуз, анализатор в Berenberg, твърди, че това може да е началото на нов цикъл на растеж.



През януари по-евтините часовници продължават да търпят спад на търсенето. С най-голям ръст пък са тези, които струват между 500 и 3 000 франка./money.bg Износът на швейцарски часовници записва невиждан от пет години растеж в началото на 2018 година, движен от силното търсене в Азия, предава Bloomberg.Доставките са се повишили с 13 процента до 1,6 милиарда франка (1,7 милиарда долара) през януари, по данни на Federation of the Swiss Watch Industry. Това е най-големият скок от октомври 2012 и бележи девети пореден месец на ръст.Данните от януари следват първия отчетен растеж за цяла година от 2014 година насам. Износът се повиши заради поръчките за китайската лунна Нова година, която тази година е по-късно. Възобновеният интерес към луксозни часовници в Китай и Хонконг водят съживяването след най-дългия спад в историята, причинен от акции на китайското правителство срещу корупцията, терористичните атаки в Европа и по-високото търсене на "умни" часовници".Зузана Пуз, анализатор в Berenberg, твърди, че това може да е началото на нов цикъл на растеж.През януари по-евтините часовници продължават да търпят спад на търсенето. С най-голям ръст пък са тези, които струват между 500 и 3 000 франка./money.bg Днес+ Запази и Сподели