Национална лига футзал, 7 кръг: "МАГ"-"Левски" 3-5
18.02.2018 12.43
В много атрактивен двубой от 7-ия кръг на Национална лига футзал "Левски" победи като гост "МАГ" в зала "Владислав" в комплекс "Черно море" във Варна. Зрителите видяха 8 гола, 5 от които в мрежата на варненци и 3 в тази на столичани. Това бе първа загуба за момчетата на Свилен Иванов.
За "сините" се разписаха Владимир Бахъров, Иво Здравков, Йосиф Шутев, Христо Костов и Александър Димитров, а за варненци точни бяха Никола Росенов, Димитър Цветанов и Диян Георгиев.
В 11:30 часа днес "Левски" гостува на "Локомотив", а вторият мач е между "МАГ" и ФК "Г". И двата двубоя са в зала "Владислав" в комплекс "Черно море"
"МАГ"-"Левски" 3-5 (Росенов 7, Цветанов 22, Георгиев 40; Бахъров 4, Здравков 9, Шутев 16, Костов 26, Димитров 40)
Съдии: Калоян Кирилов, Траян Енчев
Времеизмерващ: Ивалин Веселинов
Делегат: Пламен Хаджийски
"МАГ": Исмет Хаджиев, Димитър Цветанов,Никола Росенов, Тихомир Иванов, Николай ненков (Добромир Господинов, Деян Георгиев, Христо Димитров, Илия Иванов, Пламен Цветков, Мирослав Русев)
"Левски": Тодор Малинов, Христо Костов, Йосиф Шутев, Александър Димитров, Владимир Бахъров (Красимир Китов, Делян Койчев, Иво Здравков, Георги Барбов) /dariknews.bg
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