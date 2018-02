Още снимки: test Парис Хилтън с ново любовно парче Сгодената Парис Хилтън отпразнува Свети Валентин с нова песен, озаглавена "I need you". Парчето е откровено романтично, а изпълнителката е заложила на ретро визия и много розово.



Милионерската наследница засне и провокативна фотосесия, където позира само по цветя. Хилтън сменя няколко визии в клипа. Асоциациите с филма "Американски прелести" са неизбежни. В него актрисата Мена Сувари също оставя съвсем малко на въображението.



Хилтън признава, че нейно вдъхновение е била и Мерилин Монро, най-вече с изпълнението си на песента "I Want To Be Loved By You". Целта й е била да създаде парче в стила на 50-те, в което всеки да се припознае и да свързва с различни романтични поводи.



Видеото е продуцирано от годеника на Парис - Крис Зилка. Хилтън споделя, че досега не е правила нещо подобно в професионален план. Просто сега е точният момент да възпее голямата си любов, която всички очакват скоро и да узакони.



