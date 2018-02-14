Още снимки: test Волейболни звезди взеха участие в демонстративен мач по сноуволей в ПьонгЧанг Демонстративен мач по снежен волейбол се проведе днес в ПьонгЧанг, месец преди първото в историята Европейското първенство по сноуволей в Австрия. Събитието бе организирано от Международната федерация по волейбол (FIVB) и Европейската волейболна конфедерация (CEV).



В демонстративния двубой взеха участие водещи световни волейболисти, сред тях олимпийският шампион Жиба (Бразилия), Владимир Гърбич (Сърбия), олимпийският шампион по плажен волейбол Емануел (Бразилия), австрийците Николас Бергер и Щефани Швайгер, китайката Сюе Чън и корейката Ким Ен Кун. Мачовете по снежен волейбол ще се провеждат на практика по същите правила, като в плажния, с участието на отбори от по двама състезатели. От 23 до 25 март в Австрия ще се проведе първото в историята Европейско първенство по този вид спорт, а участие в него ще вземат 24 мъжки и женски отбори. Има вероятност снежният волейбол дори да влезе в програмата на Зимните игри през 2026 г. /БГНЕС Демонстративен мач по снежен волейбол се проведе днес в ПьонгЧанг, месец преди първото в историята Европейското първенство по сноуволей в Австрия. Събитието бе организирано от Международната федерация по волейбол (FIVB) и Европейската волейболна конфедерация (CEV).В демонстративния двубой взеха участие водещи световни волейболисти, сред тях олимпийският шампион Жиба (Бразилия), Владимир Гърбич (Сърбия), олимпийският шампион по плажен волейбол Емануел (Бразилия), австрийците Николас Бергер и Щефани Швайгер, китайката Сюе Чън и корейката Ким Ен Кун. Мачовете по снежен волейбол ще се провеждат на практика по същите правила, като в плажния, с участието на отбори от по двама състезатели. От 23 до 25 март в Австрия ще се проведе първото в историята Европейско първенство по този вид спорт, а участие в него ще вземат 24 мъжки и женски отбори. Има вероятност снежният волейбол дори да влезе в програмата на Зимните игри през 2026 г. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели



