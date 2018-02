Още снимки: test 5 храни които ускоряват метаболизма Неведнъж сме говорили колко e важно за отслабването приемането на определени храни, които да подпомогнат смъкването на килограми.



Ако искате да подсилите ефекта от своята диета, то добавете следните здравословни храни и съвсем скоро ще се уверите, че изгаряте по-бързо мазнините и съвсем скоро да се сдобиете с мечтаното за лятото тяло:



Грейпфрут

Киселият плод съдържа цитрусовия флаваноид нараненин – антиоксидант, който изследователите в клиниката Scripps в Калифорния откриват, че помага на организма да обработва инсулина по-ефективно, като поддържа кръвната захар под контрол и подобрява изгарянето на калории.



Овесени ядки

“Те не само са много вкусни и помагат да предотвратим глада си, но и за изгарянето на цялото зърно е необходима повече енергия. Съответно когато ядем овесени ядки, това предизвиква тялото да гори повече калории”, казва д-р Моли Морган, автор на The Skinny Rules: The 101 Secrets Every Skinny Girl Knows.



Риба тон

Рибата тон има високо съдържание на омега-3 мастни киселини, които стимулират производството на хормона лептин, който от своя страна ни кара да почувстваме ситост по-бързо. “Това също така повишава метаболизма”, казва д-р Алис Левин, основател на Nutritionbite в Лос Анджелис. Сьомга, скумрия, херинга и сардина също са добри източници на омега 3-мастни киселини.



Зелен чай

Зеленият чай съдържа епигалокатехин галат, който стимулира нервната система, без да повишава сърдечната честота. The Journal of Nutrition съобщава, че хората, които пият зелен чай и тренират редовно, изгарят повече калории, отколкото тези, които тренират, но не приемат горещата напитка. Три чаши чай на ден могат да изгорят до 80 калории.



Люти чушки

Люти чушлета като халапеньос, хабаниерос, кайенес не само добавят вкус на вашето ястие, но благодарение на химикала капсаицин, те увеличават изгарянето на калориите. “Изследванията показват, че яденето на люто може да забърза метаболизма с до 25% в следващите три часа, след като сте яли”, казва Морган. /missbloom.bg



