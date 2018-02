Още снимки: test Гренландия и Антарктида се топят нивото на океаните расте Ледената покривка на Гренландия и Антарктида се топи бързо, което вече води до увеличение на морското ниво, показват нови сателитни данни, цитирани от АП.



При настоящата скорост нивото на световните океани ще бъде средно най-малко 60 сантиметра по-високо до края на столетието, става ясно от публикуваното в журнал Proceedings of the National Academy of Sciences проучване.



Основавайки се на сателитни данни през последните 25 г., изследването показва, че скоростта на топене се е увеличила и нивото на океаните се покачва. Данните потвърждават компютърни симулации на учени и прогнозите на ООН, които се публикуват в редовни доклади за климатичните промени.



Това е "голяма работа", защото прогнозите за увеличение на морското ниво са базирани на консервативни изчисления и вероятно са по-високи, каза водещият автор на изследването Стив Неръм от Колорадския университет.



Други учени предупреждават, че дори и малко промени в морското ниво могат да доведат до наводнения и свлачища.



Вдигането на морското ниво е причинено от затоплящата се вода и от топящите се ледени покривки и глетчери. През последните 25 г. нивото се е покачило със 7,5 сантиметра, като 55% е в резултат от затоплянето на водата, а останалата част от топенето на ледовете.



Според учени морското ниво в света е било стабилно около 3000 г. до XX век, когато се увеличава по-бързо заради глобалното затопляне, причинено от използването на изкопаеми горива. /news.bg



