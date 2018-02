Още снимки: test Ето я новата мания в пластичната хирургия Най-новата мода в пластичната хирургия е операцията на уши и по-специално ушните миди. Тенденцията се налага не без помощта на светските личности. Затова след като майката на сестрите Кардашиян Крис Дженър се подложи на такава промяна и хоп масово жените започнаха да си правят такива корекции.



Крис Дженър отново се върна "под ножа", но този път тя намали размера на ушните лъжички. В един неотдавнашен епизод на Keeping Up With the Kardashians 62-годишната дама призна, че размерите на ушите й са и причинили години тревоги. "Имам най-големите уши на Вселената. Затова реших да направя нещо за тях", написа в социалната мрежа възрастната дама и показа на почитателите си кадри от операционната маса, където се подлага на процедура за корекция на уши. Под коментарите в Twitter се разписаха и дъщерите й с шеговити реплики. Ким Кардашиян написа: "Мамо, можеш ли да повярваш, че си "отрязваш" ушите?"



Обикновено жените прибягват до корекция на органа на слуха, след като години наред са носели тежки обеци и в следствие на това са получили разширени дупки на ушната висулка. Освежават се ръбовете на кожата около канала, кожата от канала се отстранява и след това се зашиват послойно кожата по задната повърхност, тъканите в средната част и кожата по предната повърхност. Желателно е новата дупка (ако такава ще се прави) да не е точно на мястото на старата. /woman.bg



