Още снимки: test Сорос дари нови 100 000 на кампанията срещу Brexit Джордж Сорос ще дари още до 100 000 паунда (113 000 евро) на кампанията, която иска да спре излизането на Великобритания от Европейския съюз, пишат британските медии.



Миналата седмица стана ясно, че Фондация "Отворено общество" на милиардера инвеститор е дарила други 400 000 паунда. Сега Сорос е обещал да даде още до 100 000 паунда, като удвои всички дарения на стойност под 100 паунда, става ясно от страницата на кампанията.



Милиардерът смята, че излизането на страната от Блока би било "трагична грешка". Като изключим средствата, дарени от него, "Best for Britain" вече е набрала над 80 000 паунда.



Джордж Сорос смята, че излизането на Великобритания от Европейския съюз би означавало икономическо страдание. "Великобритания извън Европа ще загуби голяма част от влиянието си по света", смята още той. /money.bg







Джордж Сорос ще дари още до 100 000 паунда (113 000 евро) на кампанията, която иска да спре излизането на Великобритания от Европейския съюз, пишат британските медии.Миналата седмица стана ясно, че Фондация "Отворено общество" на милиардера инвеститор е дарила други 400 000 паунда. Сега Сорос е обещал да даде още до 100 000 паунда, като удвои всички дарения на стойност под 100 паунда, става ясно от страницата на кампанията.Милиардерът смята, че излизането на страната от Блока би било "трагична грешка". Като изключим средствата, дарени от него, "Best for Britain" вече е набрала над 80 000 паунда.Джордж Сорос смята, че излизането на Великобритания от Европейския съюз би означавало икономическо страдание. "Великобритания извън Европа ще загуби голяма част от влиянието си по света", смята още той. /money.bg Днес+ Запази и Сподели