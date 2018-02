Още снимки: test Тръмп спира финансирането на Международната космическа станция Администрацията на американския президент Доналд Тръмп смята да прекрати финансирането на Международната космическа станция и към 2025 г. тя да бъде преобразувана изцяло в частно начинание, съобщава в. "The Washington Post" с позоваване на вътрешен документ на NASA.



Решението да се прекрати прякото държавно финансиране на Международната космическа станция през 2025 г. не означава отказ от проекта, се посочва в документа.

Белият дом подготвя план за неговото приватизиране.



В проектобюджета за финансовата 2019 г., чието обнародване се очаква на 12 февруари, администрацията на Тръмп е заложила 150 милиона долара за развитие на бизнес структури и възможности за приватизацията на станцията.



Според "The Washington Post", плановете на Белия дом вероятно ще срещнат критики в Конгреса.



Досега САЩ са инвестирали близо 100 милиарда долара в Международната космическа станция. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп смята да прекрати финансирането на Международната космическа станция и към 2025 г. тя да бъде преобразувана изцяло в частно начинание, съобщава в. "The Washington Post" с позоваване на вътрешен документ на NASA.Решението да се прекрати прякото държавно финансиране на Международната космическа станция през 2025 г. не означава отказ от проекта, се посочва в документа.Белият дом подготвя план за неговото приватизиране.В проектобюджета за финансовата 2019 г., чието обнародване се очаква на 12 февруари, администрацията на Тръмп е заложила 150 милиона долара за развитие на бизнес структури и възможности за приватизацията на станцията.Според "The Washington Post", плановете на Белия дом вероятно ще срещнат критики в Конгреса.Досега САЩ са инвестирали близо 100 милиарда долара в Международната космическа станция. Днес+ Запази и Сподели