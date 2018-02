Още снимки: test Бившият журналист, който стана милиардер, забавлявайки другите Всяка вечер милиони китайски милениали посвещават цялото си внимание на смартфоните си и харчат пари за разточителни виртуални подаръци на любимите си аниматори в реално време.



Това се превърна в ежедневен навик за 73-те млн. потребители на платформата за предаване на живо YY Inc. Те търсят всичко - от пеене и танцови представления, уроци по гримиране и викторини до екстремни спортове.



От другата страна на екрана най-големите таланти печелят по над 10 млн. юана (1.6 млн. долара) годишно, дори и излъчвайки от собствената си спалня.



Китай се превърна в най-големият пазар за стрийминг на живо, като приходите за 2018 г. се очаква да достигнат 4.4 млрд. долара, според доклад на Deloitte. Бумът е невероятно изгоден за акциите на YY, чиято стойност почти се утрои през последните 12 месеца, превръщайки нейния създател Шуелин Ли в милиардер.



44-годишният Ли, чието богатство в момента е около 1.3 млрд. долара, притежава 20% дял в успешна компания. Той също така има мажоритарен дял в базирания в Сингапур стартъп за предавания на живо BIGO Technology, оценяван на повече от 200 млн. долара.



Макар и с едва 20% собственост, Ли контролира мнозинството от гласовете на YY, което му позволява да бъде напълно независим. "Водя моята компания по начина, по който искам, което е най-важно за мен. Рядко продавам акциите си, така че цената на акциите на YY няма твърде голямо влияние върху мен", обяснява той.



От журналист до предприемач



Настоящият милиардер има интересна съдба. Завършва философия в Университета "Ренмин" в Пекин и работи като журналист. Започва кариерата си като технологичен репортер в Пекин и се издига до главен редактор на сайта за интернет технологии и онлайн игри NetEase.com.



През 2005 г. напуска и стартира платформата за онлайн игри Duowan.com от апартамента си в Гуанджоу. Начинанието се реализира с помощта на технологичния магнат Лей Джун, който вижда перспектива в инициативата му и я финансира с 1 млн. долара. Джун е известен като китайския Стив Джобс, тъй като е човекът, който стои зад популярната марка смартфони Xiaomi. През 2011 г. Duowan.com се превръща в дъщерно дружество на YY Inc.



Иновационна стратегия



YY Client е първият продукт на компанията за чат на живо, който помага за привличането на милиони играчи. Успехът е зашеметяващ. Лей възвръща инвестиция си над 100 пъти, след като компанията започва да се предлага на технологичната борса Nasdaq през 2012 г.



Делът на Лей в YY в момента се оценява на почти 800 млн. долара, а той е получил още поне 272 млн. долара от продажба на акции.



YY се разширява в областта на музиката, образованието и онлайн запознанствата през последното десетилетие и е отчел приходи от 8.2 млрд. юана (1.3 млрд. долара) през 2016 г.



Ли за кратко се оттегля като главен изпълнителен директор през август същата година, но се връща на поста 10 месеца по-късно, след като наследникът му подава оставка по здравословни причини.



"Пазарът оценява положително стратегията на компанията за иновации на продуктите и натрупване на потребители", смята Чоу Че, анализатор в Bank of Communication International. Той определя връщането на Ли като полезно за бизнеса.



Нови хоризонти



YY смята да пусне на борсата и Huya Broadcasting - втората по големина платформа за стрийминг на игри в Китай спрямо месечните активни потребители.



"Ако Huya стане публично търгувана, това ще повиши оценката на YY", предвижда Софи Хуан, анализатор в CMB International Capital Holdings.



Ли има амбиции за успех и извън Китай, разчитайки на Bigo, който преди 2 години пусна пилотното си излъчване в Югоизточна Азия. Bigo Live вече има около 200 млн. регистрирани потребители в повече от 100 държави, включително Япония, Индия и САЩ. Този бизнес е донесъл на Ли 300 млн. долара през 2017 г. и вече е на печалба.



"Имаме нужда от само 2% до 5% платени потребители, за да излезем на чисто и да подкрепим бъдещо развитие. Предоставяйки съдържание, за което потребителите са готови да платят, това е най-устойчивият бизнес модел за предаване на живо", посочва Ли. /money.bg



