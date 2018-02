Още снимки: test Електрическата революция в автомобилите заплашва икономиката на тази източноевропейска страна Kia Motors Corp.произвежда по около 1 400 нови автомобили всеки работен ден в Зилина, град в северната част на Словакия. Всички те работят на бензин и дизел.



На по-малко от два часа път служители на PSA Group пък ще трябва да преработят километри производствени линии за моделите на Peugeot и Citroen, за да посрещнат търсенето за електрически автомобили - ако планът бъде одобрен от ръководството, пише Bloomberg.



В западната част на страната пък Jaguar изгражда завод, в който може и да се произвеждат батерии, макар това да не бе част от първоначалния план на автомобилната компания.



Словакия произвежда повече автомобили на човек от населението от която и да е друга страна в Европа. Тя разчита на автомобилните заводи за около една трета от износа си - и все пак единствените електромобили, които произвежда, са във фабриката на Volkswagen в столицата Братислава.



В държавата обаче расте разбирането, че Словакия трябва да навакса или ще изгуби.



"Ще отнеме много работа да трансформираме тази индустрия и дори само заради сигурността - националната сигурност - трябва да го направим", казва Петер Бадик, който притежава компания, която има 27 зарядни станции в страната. "Трябва да сме на първия ред, а не сме".



Целият регион - от Естония на север до България на юг е дом на редица автомобилни производители, доставчици на автомобилни части и производители на суровини. Те бяха привлечени от сравнително ниските разходи и висококвалифираната работна ръка след падането на Желязната завеса. Компаниите произвеждат всичко - от малки коли за Toyota Motor Corp., Fiat Chrysler Automobiles NV и PSA, до семейни седани за Kia и Skoda и спортни коли Audi TT за VW.



Проблемът е, че конвенционалните автомобили имат нужда от около 20 000 части, за да работят, а електрическите използват едва 7 000, създавайки безмилостен пазар за доставка на части за заводите, казва Матиас Шрьол, директор в Franklin Templeton Investments за централна и източна Европа.



"Германците може да опитат да защитят собствените си доставчици и да отрежат тези от източна Европа, освен као последните не успеят да направят бързо този преход, което ще е изключително трудно", казва той. "И това може да има огромен негативен ефект".



Словакия и 5,4-милионното ? население са най-зависими от това. Автомобилната индустрия спомогна за циментирането на прехода между комунизъм и капитализъм и превърна страната от затънтено място в член на Европейския съюз. Икономиката вече е двойно по-голяма спрямо годината преди влизането ? в блока през 2004.



Развитието на електрическите автомобили е неумолимо. В рамките на следващите две години електромобилите ще представляват 8 процента от глобалните продажби. А до 2040 г. техният дял ще нарасне до 54%, смятат от Moody"s Investors Service."Ако не искаме да проспим промяната - а ние не искаме - трябва да се адаптираме", казва Петер Зига, министър на икономиката на Словакия. "Много от автомобилните производители вече обявиха цел да минат на изцяло електрическо задвижване, включително и тези, които оперират тук. Ние няма просто пасивно да гледаме това развитие, а ще бъдем активен партньор".



Заводът на VW в Братислава, където работят почти 12 700 души, произвежда електрическият модел e-up! в Словакия от 2013 година.Skoda Auto AS пък планира пет нови изцяло електрически модела от 2025 г. А PSA също планира да произвежда електрически автомобили и вече спря строежа на завод за такива с конвенционално задвижване.



Jaguar, които все още строят техния в Нитра, поискаха разрешение за ново крило, в което ще бъдат произвеждани батерии.



През тази година в Унгария ще започне и първата копка на завод на SK Innovation Co. от Южна Корея, като в него също ще бъдат произвеждани батерии. Continental Automotive GmbH също съобщи за свои планове в Литва, където да се произвеждат части за електрически коли.



"Виждате, че има сериозна концентранция на автомобилната индустрия и промяната е от особено значение за веригата доставчици", казва Дорис Ханзел-Вайс, икономист във Виенския институт за международни икономически изследвания и автор на доклад за индустрията в региона. "Това е много важно за източна Европа".



През 90-те години на миналия век бе създадена огромна мрежа от производители на автомобилни части и суровини, които донесоха над 60 000 работни места и сериозни приходи от износ.



Предизвикателството е еволюцията на индустрията да не подмине региона.



"Това е много важно за източна Европа".През 90-те години на миналия век бе създадена огромна мрежа от производители на автомобилни части и суровини, които донесоха над 60 000 работни места и сериозни приходи от износ.Предизвикателството е еволюцията на индустрията да не подмине региона.В предградията на Загреб, хърватската столица, служителите на Rimac Automobili d.o.o обсъждат техническите детайли пред огромни компютърни екрани. 9-годишната компания, която до момента е продала осем луксозни автомобила Concept One за по 1 милион евро, сега иска да построи още по-амбициозен модел. Малките компании, дори тези, които търсят високи цени като Rimac, са жизненоважни, за да сме сигурни, че източна Европа ще остане в автомобилната игра и ще успее да достави на големите автомобилни производители експертизата, нужда за запазване на индустрията. /money.bg