Google навлиза в гейминга с нова услуга и може би конзола Google планира да увеличи значително присъствието си в бизнеса с видеоигри. Компанията разработва нова платформа, която нарича Yeti и към която може да има и гейм конзола, съобщава онлайн изданието The Information.



Идеята е Yeti да позволява на потребителите да се абонират за услугата, като това ще им дава достъп до каталог с най-различни игри. Те ще могат да се играят онлайн, като ще се съхраняват на сървъри и ще се стриймват до потребителя и да няма нужда от теглене на файлове и инсталации.



Подобна услуга имат Sony с PlayStation Now, както и Nvidia с GeForce Now. Услугата на Google вероятно ще работи по същия начин, като вече е имала няколко различни прототипа. Един от тях е работил с устройството Chromecast.



Имало е и няколко версии с гейм конзола на Google, която да е базирана на Android. Ръководството на компанията обаче е скептично към подобен проект с конзола и затова нейното бъдеще не е сигурно.



Самата платформа обаче изглежда като почти гарантиран проект. Според източниците на The Information Google вече води преговори с популярни компании за разработка на видеоигри, чиито заглавия да добави към каталога на Yeti. Не се изключва и възможност да се разработват игри само за тази платформа.



Услугата е можело да бъде пусната още в края на миналата година, но е била отложена след идването на Фил Харисон, който има голям опит в гейминг индустрията с Microsoft и Sony. Сега той оглавява неизвестен отдел в Google, като се смята, че става дума именно за въпросния проект. За сега Google отказва коментар по темата. /vesti.bg



