Принц Хари и Меган Маркъл главни герои във филм Бъдещото кралско семейство, което ще размени обети на 19 май, се превърна във вдъхновение. След "William & Kate: The Movie" от 2011 г., сега да се готвим на премиерата на "Harry & Meghan: A Royal Romance". Очаква се тя да бъде непосредствено преди пищната сватба.



Филмът, пресъздаващ любовната история на принц Хари и доскорошната звезда от сериала "Костюмари", е предназначен за малкия екран. Продукцията проследява кралския романс от запознанството до годежа на влюбените. Ще бъдат пресъздадени тайните им срещи, както и запознанствата със семействата им.



А в главните роли няма да са самите Хари и Меган. Тази отговорна задача е поверена на Мъри Фрейзър и Париша Фитз-Хенли. Той е британски актьор, а тя - американска. Очаква се бъдещата продукция да бъде истински трамплин в кариерите им.



Снимките на "Harry & Meghan: A Royal Romance" стартират тази седмица. Финалният резултат ще бъде излъчен по британската телевизия Lifetime, която продуцира и двата филма, вдъхновени от кралските любовни истории, пише The Sun. /lifestyle.bg



