Broadcom предлага $121 милиарда за Qualcomm

Американският производител на чипове Broadcom Ltd. четвърти по големина в света, със седалище в САЩ и Сингапур, увеличи офертата за закупуване на конкурента Qualcomm Inc. С предлаганата цена на придобиването - около 121 млрд. долара, сделката може да стане най-голямата в историята не само в технологичния сектор, съобщава агенция Блумбърг.



Broadcom предлага да плати по $ 82 за една акция на Qualcomm. Това е последната оферта за покупката, според изявление на компанията. Като част от сделката, се предлага да се плати по 60 долара на акция в брой, а останалата част - с акции на Broadcom.



Както беше съобщено, през ноември Broadcom предприе опит за поглъщане Qualcomm, с оценка на компанията от $ 105,0 милиарда. Broadcom е предложил да плати $ 70 за акция на своя конкурент: $ 60 в брой и още по $10 с акции на купувача.



Qualcomm обаче отхвърли предложението на Broadcom, като информира акционерите, че тази оферта подценява компанията и е "придружена от значителна регулаторна несигурност".



Сега главният изпълнителен директор на Broadcom, Хоук Тан, оказва натиск върху главния изпълнителен директор на Qualcomm Стивън Моленкоф и неговия директорски съвет, които до този момент отказват да преговарят.



С увеличаването на офертата, Тан също така подобрява перспективите за избор на подкрепяните от него кандидатури за борда на директорите на Qualcomm при гласуването на акционерите следващия месец. Ако бъде успешен, той ще неутрализира сегашната опозиция.



Сегашният член на борда на директорите на Qualcomm Пол Джейкъбс, както и друг член на борда бяха поканени да се присъединят към новия управителен съвет, съобщи Broadcom в новото изявление.



Предложението съдържа и условие за закупуване от Qualcomm на NXP Semiconductors NV. От Broadcom заявиха, че сделката или ще бъде договорена при текущата цена или ще бъде анулирана. Но акционерите на NXP твърдят, че офертата на Qualcomm за закупуване на дружеството от $ 110 на акция трябва да се подобри.



