Още снимки: test Пиер-Емерик Обамеянг обвинен в опит за убийство Според информация на британския таблоид "The Sun", новата звезда на Арсенал - Пиер-Емерик Обамеянг е обвинен в опит за убийство.



48-годишната Мартина Вехзунг разкрила пред изданието, че бившият играч на Борусия (Дортмунд) се опитал да я прегази с личния си автомобил, златисно "Ламборгини".



Причината за действията на габонеца не са известни, като двамата са работили заедно преди две години, когато Обамеянг потърсил ПР услугите ?. По онова време Мартина поддържала официалната "Фейсбук" страница на "жълто-черните".



"Чаках го на улицата, където се бяхме разбрали да се видим. Веднага щом ме видя, настъпи газта на колата и изведнъж от 0 км/ч се движеше със стотина. Само рефлексите ми ме спасиха, иначе щеше да ме залепи на предното си стъкло. В резултат на това получих астма", коментира пред "The Sun" жената.



