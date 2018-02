Още снимки: test Мария Габриел и Андрей Новаков откриха първата българска програма на ЕС - A.L.E.C.O Еврокомисар Мария Габриел и евродепутатът Андрей Новаков ГЕРБ/ЕНП откриха първата българска програма на ЕС - A.L.E.C.O , съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Това е станало на официална церемония в София, по време на която е било дадено началото на разяснителната кампания на инициативата за набиране на кандидати.



С бюджет от 750 000 евро, програмата ще изпрати 120 млади предприемачи от България и ЕС в САЩ, Сингапур или Израел, в зависимост от желанието на кандидатите, като им осигури 1000 евро месечна издръжка. Освен стипендията, участниците ще получат допълнително между 600 и 800 евро финансиране за билет, се уточнява в съобщението.



Еврокомисар Мария Габриел се обърна към бъдещите участници в програмата с призив да продължат българската идея с българска реализация и българска перспектива, за да стават все по-видими ползите от натрупания опит.



"Имаме нужда от вас - новото поколение български предприемачи и индустриалци, които да дойдат тук и отново да върнем България на пътя на богатството и просперитета, защото, за да имаме неща, които никога не сме имали, трябва да започнем да правим неща, които никога не сме правили", е заявил Новаков преди официалния старт на програмата.



A.L.E.C.O. е първото изцяло българско предложение за програма на Европейския съюз, което бива одобрено и финансирано от ЕК. То носи името на българския писател и пътешественик Алеко Константинов, а съкращенията в превод означават Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities (Постигане на лидерство в предприемачеството и възможности за сътрудничество)./faktor.bg

