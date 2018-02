Още снимки: test Ще има ли iPhone SE2 iPhone SE безспорно е един от най-успешните модели на Apple и продължава да се радва на голям интерес, въпреки че хардуерът му тази година ще отпразнува третия си рожден ден.



Изчистеният дизайн и здравият корпус определено се оказаха печеливша комбинация, но е много възможно iPhone SE да остане в историята, предвид наскоро изтекла информация.



Тази година се очаква Apple да обяви три нови модела, един от които ще е наследник на премиум смартфона iPhone X, а останалите два - подобрени версии на iPhone 8 и 8 Plus.



Достоверни източници от Азия твърдят, че Apple няма да има ресурса да обяви нов вариант на iPhone SE, тъй като компанията влага неимоверни усилия в разработката на трите нови модела.



Спекулира се, че Apple ще свали драстично цената на iPhone 7 и 7 Plus, но няма да успее да предложи еквивалент на култовия SE, което би означавало възможност за ъпгрейд към по-голям дисплей и по-силен процесор за всички фенове на модела. iPhone SE безспорно е един от най-успешните модели на Apple и продължава да се радва на голям интерес, въпреки че хардуерът му тази година ще отпразнува третия си рожден ден.Изчистеният дизайн и здравият корпус определено се оказаха печеливша комбинация, но е много възможно iPhone SE да остане в историята, предвид наскоро изтекла информация.Тази година се очаква Apple да обяви три нови модела, един от които ще е наследник на премиум смартфона iPhone X, а останалите два - подобрени версии на iPhone 8 и 8 Plus.Достоверни източници от Азия твърдят, че Apple няма да има ресурса да обяви нов вариант на iPhone SE, тъй като компанията влага неимоверни усилия в разработката на трите нови модела.Спекулира се, че Apple ще свали драстично цената на iPhone 7 и 7 Plus, но няма да успее да предложи еквивалент на култовия SE, което би означавало възможност за ъпгрейд към по-голям дисплей и по-силен процесор за всички фенове на модела. Днес+ Запази и Сподели