Китайската HNA иска служителите й да инвестират в нея Една китайска компания, която преди време успя да се похвали със значителни придобивания, включващи участие във веригата Hilton и в най-голямата германска банка Deutsche Bank, месеци по-късно се оказа разследвана от властите в родината си, както и в Европа.



За кратко време дружеството HNA Group успя да изтегли огромни заеми, да ги похарчи и да потъне в дългове. И сега нейното ръковоство е принудено да търси помощ не от кого да е, а от своите служители.



Според публикация на The New York Times дружеството е изпращало на няколко пъти имейли до персонала с молба хората да инвестират пари в редица инициативи на компанията, обещавайки значителна възвръщаемост.



От медията посочват, че някои от предлаганите като опция продукти "много приличат на заеми с висок лихвен процент".



Китайската HNA Group развива дейност в няколко различни сфери, включително авиация, имоти, финансови услуги, туризъм и логистика. Тя беше и сред кандидатите за концесията на летището в Пловдив.



Надали обаче на ръководството на дружеството му е до сделки, като общо задълженията се изчисляват на 90 милиарда долара. До голяма степен натрупването на огромните дългове се дължат на големите придобивания, в това число на 25% от Hilton за 6,5 милиарда долара и 10% от Deutsche Bank.



Стратегията за набиране на средства от служителите на дадена компания чрез продажбата на акции или инвестиции във финансови инструменти не е нещо необичайно.



От Times обаче подчертават, че от китайската компания, за разлика от традиционния подход в такива случаи, не предлага на служителите си възможност за участие в дружеството./money.bg

