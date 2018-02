Още снимки: test Пол Райън подкрепя публикуването на меморандума на демократите за руската сага Председателят на Камарата на представителите на САЩ Пол Райън обяви, че подкрепя разсекретяване на изготвения от демократите документ, който оборва меморандума на шефа на разузнавателната комисия към долната камара Девин Нунес, съобщава The Hill.



През последните дни въпросният меморандум се превърна в основна тема във Вашингтон. Меморандумът е написан от председателя на Комисията по разузнаване Девин Нунес от Републиканската партия. В него се твърди, че решението за наблюдение на бившия съветник на Тръмп по време на предизборната кампания Картър Пейдж се основава на недоказано досие, събрано за американския лидер, което частично е финансирано от президентската кампания на Хилари Клинтън.



Белият дом обвинява ФБР и правосъдното министерство, че са си превишили правомощията.



Председателят подкрепя по-голяма прозрачност. Ако не разкрива източниците и методите за събиране на разузнавателна информация, председателят ще подкрепи публикуването на меморандума на демократите, каза говорител на Райън пред The Hill.



