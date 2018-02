Още снимки: test Китай глоби 19 банки заради злоупотреби за $3 милиарда Китайските власти наложиха глоби за 52.5 млн. юана (8.36 млн. долара) на 19 банки в северозападната провинция Шанси и централната провинция Хънан заради измами със заеми на стойност 19 млрд. юана (3 млрд. долара), съобщи Reuters.



Това е третото голямо наказание, отложено от началото на годината, тъй като банковият регулатор предприе сериозни мерки срещу нелегалните практики, за да отстрани финансовия риск.



Престъпниците незаконно са предлагали злато с ниска чистота, за да получат заеми от банки, включително от клонове на големи държавни кредитори Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Postal Savings Bank of China (PSBC).



Разкритията подчертават липсата на вътрешен контрол и лошото управление на заемите и обезпеченията в участващите банки. "Банките бяха прекалено обсебени от преследването на мащаба и скоростта на развитие на бизнеса, без да познават клиентите си", посочва регулаторът.



Заради лошото управление на риска и слабата правна инфраструктура китайските банки често стават жертва на т.нар. "призрачни обезпечения" - покрития на заемите, които съществуват на хартия, но при по-внимателна проверка се оказва, че не фигурират в отчетите или струват по-малко от очакваното.



Миналата седмица регулаторът наложи глоба на 12 кредитори след разкриването на незаконна търговия с банкови сметки за 7.9 млрд. юана (1.25 млрд. долара).



Три клона на PSBC, участвали в измамата, са глобени с 10 млн. юана (1.59 млн. долара), докато 4 клона на ICBC са глобени с 6.5 млн. юана (1.03 млн. долара). Наказани са и 104 банкови служители, замесени в злоупотребата. /money.bg Китайските власти наложиха глоби за 52.5 млн. юана (8.36 млн. долара) на 19 банки в северозападната провинция Шанси и централната провинция Хънан заради измами със заеми на стойност 19 млрд. юана (3 млрд. долара), съобщи Reuters.Това е третото голямо наказание, отложено от началото на годината, тъй като банковият регулатор предприе сериозни мерки срещу нелегалните практики, за да отстрани финансовия риск.Престъпниците незаконно са предлагали злато с ниска чистота, за да получат заеми от банки, включително от клонове на големи държавни кредитори Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) и Postal Savings Bank of China (PSBC).Разкритията подчертават липсата на вътрешен контрол и лошото управление на заемите и обезпеченията в участващите банки. "Банките бяха прекалено обсебени от преследването на мащаба и скоростта на развитие на бизнеса, без да познават клиентите си", посочва регулаторът.Заради лошото управление на риска и слабата правна инфраструктура китайските банки често стават жертва на т.нар. "призрачни обезпечения" - покрития на заемите, които съществуват на хартия, но при по-внимателна проверка се оказва, че не фигурират в отчетите или струват по-малко от очакваното.Миналата седмица регулаторът наложи глоба на 12 кредитори след разкриването на незаконна търговия с банкови сметки за 7.9 млрд. юана (1.25 млрд. долара).Три клона на PSBC, участвали в измамата, са глобени с 10 млн. юана (1.59 млн. долара), докато 4 клона на ICBC са глобени с 6.5 млн. юана (1.03 млн. долара). Наказани са и 104 банкови служители, замесени в злоупотребата. /money.bg Днес+ Запази и Сподели