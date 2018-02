Още снимки: test VMware и Dell на крачка от най-голямата сделка в историята на IT сектора? Американският производител на компютърен хардуер Dell Technologies и софтерният разработчик VMware са взели решение да разгледат възможността за обедение на бизнеса си. Това твърдят запознати с техните намерения пред Reuters.



Според информацията съобщение за евентуалната сделка може да бъде направено още днес. Не е ясно обаче дали то ще бъде за обратно сливане от страна на по-малката VMware или ще бъде избрана друга алтернатива като публично предлагане на акции или продажба на активи.



От друга страна се очаква софтуерната компания да обяви, че ще формира специализиран комитет от борда на директорите, който да разгледа евентуално обединяване с Dell, твърдят източниците.



Към момента 80% от дружеството са собственост на по-голямата корпорация, като то е с пазарна капитализация от 51 милиарда долара.



Ако бъде избран този вариант, то споразумението ще се превърне в най-голямата сделка в историята на IT сектора след придобиването на групата на EMC от Dell през 2016 година. Тя се изчисляваше на 67 милиарда долара.



Обратното сливане би позволило на VMware да придобие по-голямата Dell вместо втората да купи останалите 20% от нея. Заради условията на предишната сделка между двете Dell няма право да придобие останалата част от VMware до септември тази година.



"Независимо дали Dell или VMware ще бъде придобиващата компания смятаме, че това би довело до премия за минотарните акционери във втората", посочва анализаторът на UBS Securities Еврен Ърджин. /money.bg Американският производител на компютърен хардуер Dell Technologies и софтерният разработчик VMware са взели решение да разгледат възможността за обедение на бизнеса си. Това твърдят запознати с техните намерения пред Reuters.Според информацията съобщение за евентуалната сделка може да бъде направено още днес. Не е ясно обаче дали то ще бъде за обратно сливане от страна на по-малката VMware или ще бъде избрана друга алтернатива като публично предлагане на акции или продажба на активи.От друга страна се очаква софтуерната компания да обяви, че ще формира специализиран комитет от борда на директорите, който да разгледа евентуално обединяване с Dell, твърдят източниците.Към момента 80% от дружеството са собственост на по-голямата корпорация, като то е с пазарна капитализация от 51 милиарда долара.Ако бъде избран този вариант, то споразумението ще се превърне в най-голямата сделка в историята на IT сектора след придобиването на групата на EMC от Dell през 2016 година. Тя се изчисляваше на 67 милиарда долара.Обратното сливане би позволило на VMware да придобие по-голямата Dell вместо втората да купи останалите 20% от нея. Заради условията на предишната сделка между двете Dell няма право да придобие останалата част от VMware до септември тази година."Независимо дали Dell или VMware ще бъде придобиващата компания смятаме, че това би довело до премия за минотарните акционери във втората", посочва анализаторът на UBS Securities Еврен Ърджин. /money.bg Днес+ Запази и Сподели